Pune Infrastructure: हाेतलेचा पूल मृत्यूच्या दाढेत! सुरक्षा कठडे वाहून गेले, स्लॅब उखडले; हजारो नागरिकांचा जीव धोक्यात

- पांडुरंग साठेकोळवण: पौड - कोळवण रस्त्यावर त होतले गावास जोडणाऱ्या वळकी नदीवरील सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या जुन्या, अरुंद आणि अत्यंत धोकादायक पुलाची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर झाली असून पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला आहे पूलावरील स्लॅब वाहून गेला असून पूलावर मोठे खड्डे पडले आहेत प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी अज्ञात वाहनाने पुलाच्या लोखंडी सुरक्षा कठड्याला जोरदार धडक दिल्याने कठड्याचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर काल झालेल्या मुसळधार पावसात तुटलेले कठडे नदीच्या प्रवाहात वाहून गेल्याने पुलावरील सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सुदैवाने धडक देणारे वाहन नदीपात्रात कोसळले नाही. अन्यथा गंभीर दुर्घटना घडली असती. मात्र या घटनेनंतरही संबंधित यंत्रणांनी कोणतीही तातडीची उपाययोजना केली नाही.एखाद्या निष्पाप नागरिकाचा बळी गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.-.दैनिक 'सकाळ' ने "होतले येथील पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक" या मथळ्याखाली मागील वर्षी २५जूलै रोजी बातमी लावली होती परंतु त्यानंतर वर्ष उलटले तरी प्रशासन ढिम्मच आहे.ना नवीन पुलाच्या उभारणीबाबत कोणती ठोस कार्यवाही झाली आहे ना या पूलाची दुरुस्ती झाली आहे त्यामुळे आजही हजारो नागरिकांना जीव मुठीत धरून या पुलावरून प्रवास करावा लागत आहे.वळकी नदीवरील हा पूल १९७५ पूर्वीच्या काळात बांधण्यात आल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पुलास जोडणारा पौड-कोळवण रस्ता ते होतले गाव हा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता अवघा तीन मीटर रुंद असून दोन्ही बाजूंना उतार आणि शेतीक्षेत्र आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना अत्यंत सावधगिरीने प्रवास करावा लागतो. अनेक ठिकाणी रस्त्याची कड खचली असून पावसामुळे मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. काही भागात रस्ता आणि पुलाचा भराव वाहून गेला असून संपूर्ण मार्ग अत्यंत कमकुवत व धोकादायक बनला आहे..होतले, दुर्गेवाडी आणि गिरीवन प्रकल्प या भागांना जोडणारा हा एकमेव महत्त्वाचा दुवा आहे. सुमारे हजारो नागरिकांचे दैनंदिन जीवन या मार्गावर अवलंबून आहे. ग्रामस्थ, शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी तसेच गिरीवनमधील रहिवासी यांची वाहने चोवीस तास या मार्गावरून ये-जा करीत असतात. याशिवाय पर्यटकांच्या मोठ्या बसेस, बांधकाम साहित्य वाहून नेणारे ट्रक, बोरवेल यंत्रसामग्रीची अवजड वाहने, शालेय बस, ट्रॅक्टर आणि इतर जड वाहतूक याच अरुंद पुलावरून होत असल्याने अपघाताचा धोका अधिक वाढला आहे.पावसाळ्यात वळकी नदीला पूर आल्यानंतर नदीचे पाणी थेट पुलावरून वाहते. अशा वेळी सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते आणि होतले, दुर्गेवाडी तसेच घाटमाथ्यावरील गिरीवन प्रकल्पाचा संपर्क तुटतो. हा या गावांसाठी व गिरीवन प्रकल्पासाठी एकमेव रस्ता असून कोणताही पर्यायी रस्ता नाही. कालच्या पावसातही पुलावरून पाणी वाहत असल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती.स्थानिक नागरिकांच्या मते, या पुलाची केवळ तात्पुरती दुरुस्ती करून प्रश्न सुटणार नाही. वाढती लोकसंख्या, पर्यटन आणि वाहतुकीचा वाढलेला ताण लक्षात घेता तातडीने नवीन, रुंद आणि सुरक्षित पुलाची उभारणी करणे आवश्यक आहे.. "पुलाची आवश्यक दुरुस्ती लवकरच करण्यात येईल. नवीन पुलासाठीचा अहवाल संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला असून नवीन पुलाच्या उभारणीसाठी ग्रामपंचायत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे."— पूनम सूर्यवंशी, ग्रामसेविका, डोंगरगाव-होतले ग्रामपंचायत..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा."होतले पुलावरून वाहतूक धोकादायक झाली आहे. सध्या दुरुस्ती व नवीन पुलासाठी ग्रामपंचायत सतत प्रयत्नशील आहे.दुर्गेवाडी व इंगवले पाटील (मेघ -मल्हार) येथील पुलाचेही सुरक्षा कठडे दुरुस्ती साठी पाठपूरावा करणार आहोत."धनश्री पालकर , प्रशासक गृप ग्रामपंचायत डोंगरगाव- होतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.