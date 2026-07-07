Palkhi Sohala : पालखी सोहळ्याच्या कालावधीत पुणे शहरात जड वाहनांना बंदी

पुणे - शहर वाहतूक शाखेकडून पालखी सोहळ्याच्या कालावधीत बुधवार (ता. ८) ते रविवार (ता. ११) या कालावधीत शहरात जड व अवजड वाहनांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.वाहतूक नियोजनासाठी एक अतिरिक्त आयुक्त, एक पोलिस उपायुक्त, पाच सहाय्यक आयुक्त, १४ पोलिस निरीक्षक, ५७ सहाय्यक निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक आणि एक हजार १२० पोलिस अंमलदारांची नियुक्ती केली आहे. तसेच, पुणे ग्रामीण आणि पिंपरी-चिंचवडमधील पोलिस अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती वाहतूक पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी दिली..जड वाहनांना बंदी : बुधवार (ता. ८) ते रविवार (ता. ११) रात्री १२ वाजेपर्यंत शहरातील अंतर्गत वाहतुकीसह सर्व प्रकारच्या जड व अवजड वाहने, डंपर, मिक्सर अशा वाहनांना शहरात प्रवेशबंदी असेल.आळंदी रस्ता बंद : माऊलींची पालखी आळंदीहून निघताना वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये म्हणून बोपखेल फाटा आणि तुळापूर फाटा येथे मंगळवार (ता. ७) रात्री १० वाजल्यापासून बुधवार (ता. ८) रात्री १२ वाजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे..इंधन टँकर्सना नियमावली : गुरुवारी (ता. ९) जुना पुणे-मुंबई महामार्ग आणि आळंदी रस्ता परिसर पेट्रोल-डिझेल टँकरसाठी बंद राहील. शुक्रवारी (ता. १०) भवानी पेठ, नाना पेठ, रास्ता पेठ भागात टँकर्सना परवानगी घेऊनच प्रवेश करता येईल. शनिवारी (ता. ११) सोलापूर महामार्गावर इंधन टँकर्सची वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील..वाहतूक व्यवस्थापनासाठी स्वयंसेवकपालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी पुणे शहर वाहतूक शाखेने यंदा अनोखा उपक्रम राबविला आहे. गुगल फॉर्मद्वारे केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एक हजार ४२८ नागरिकांनी स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी केली आहे. त्यांनी निवडलेल्या दिवस, वेळ आणि ठिकाणानुसार त्यांची पालखी मार्गावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे..संयुक्त ‘मॉक ड्रिल’पावसाळ्यात पाणी साचणे, झाडे पडणे अथवा विजेच्या तारा तुटल्यास वारकऱ्यांना अडचण येऊ नये, यासाठी वाहतूक शाखा आणि पुणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मॉक ड्रिल’ घेण्यात आले. या मोहिमेत काही पाण्याचे पंप कार्यरत नसल्याचे समोर आले. महापालिका आयुक्तांशी समन्वय साधून तातडीने सुधारणा करण्यात येत आहेत. पालखी काळात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास संयुक्तपणे कारवाई करून रस्ता खुला करतील, अशी माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.