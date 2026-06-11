पुणे

Pune News : शहरात १५ जूनपासून जड वाहनांना प्रवेश बंदी

पुणे शहरातील अपघात रोखण्यासह नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी येत्या १५ जून ते २४ जून या दहा दिवसांच्या कालावधीत सर्व जड व अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे.
heavy vehicles ban in pune city

heavy vehicles ban in pune city

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील अपघात रोखण्यासह नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा देण्यासाठी येत्या १५ जून ते २४ जून या दहा दिवसांच्या कालावधीत सर्व जड व अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी (ता. ११) याबाबतचा आदेश दिला आहे.

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