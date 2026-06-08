Crime on Bike : विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार ‘रडार’वर; सहा महिन्यात तब्बल ६४ हजार ३१० जणांवर कारवाई

पुणे - पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) कडे असलेल्या ‘रडार’ यंत्रणेच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली. सर्वात जास्त कारवाई विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारावर झाली आहे. सहा महिन्यात ६४ हजार ३१० वाहनांवर कारवाई झाली आहे. हे एकूण कारवाईच्या तुलनेत ८५.७० टक्के इतके आहे..पुणे आरटीओकडे ८ इंटरसेप्टर वाहने आहेत. या वाहनांच्या छतावर ‘रडार’ ही यंत्रणा कार्यान्वित केली. पुणे आरटीओ कार्यालयाने १ डिसेंबर २०२५ पासून ‘रडार’च्या माध्यमातून कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. १ डिसेंबर २५ ते ८ जून २६ दरम्यान ‘रडार’च्या माध्यमातून मोठी कारवाई करण्यात आली.यात सर्वाधिक कारवाई ही विना हेल्मेट वाहन चालकांवर झालेली आहे. यानंतर पीयूसी नसलेल्या वाहनांवर झालेली आहे. ३ हजार १०३ वाहन धारकाकडे पीयूसी नव्हती..रडार अहवालातील आकडेवारी पाहता विनाहेल्मेट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या चिंताजनक आहे. अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनांच्या मदतीने आमची दंडात्मक कारवाई यापुढेही अधिक तीव्र राहील. नागरिकांनी केवळ दंडाच्या भीतीने नव्हे, तर स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी वाहतूक नियमांचे पालन करावे.- संदीप खडसे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पुणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.