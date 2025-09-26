Sakal Relief Fund : पूरग्रस्तांसाठी सरसावले मदतीचे हात; ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे मदतीचा ओघ दुसऱ्या दिवशीही सुरू

पुणे - पूरग्रस्तांसाठी अनेक मदतीचे हात सरसावले असून, ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे मदतीचा ओघ दुसऱ्या दिवशीही सुरू होता. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता समाजाला मदतीचे आवाहन केले आहे. ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने केलेल्या मदतीच्या आवाहनाला समाजातील दानशूरांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..दशकानुदशके सतत दुष्काळ अनुभवलेल्या मराठवाड्यावर यंदा पावसाचे अस्मानी संकट कोसळले आहे. मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, लातूर, परभणी, जालना व पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पुराच्या पाण्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नद्यांना महापूर आल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून, काही ठिकाणी शेती व जनावरे वाहून गेली आहेत..मुलांनी केली खाऊच्या पैशातून मदतपुण्यातील कोथरूडमधील माध्यमिक विद्यालय एरंडवणा शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या खाऊच्या पैशातून पूरग्रस्तांसाठी पाच हजार एक रुपयांची मदत केली आहे.....यांनी केली सढळ हातांनी मदतलता टिकोळे यांनी ५१ हजारांची मदत केली. संगीता कांबळे यांनी २५ हजारांची मदत केली. अशोक कुटे व बाबूराव शिंदे यांनी प्रत्येकी ११ हजारांची मदत केली, तर मिलिंद कुलकर्णी यांनी १० हजारांची मदत केली. बाळकृष्ण मराठे, श्रीकांत पाठक, प्रदीप आडके, अशोक जाधव व बाबाजी तठ्ठू यांनी प्रत्येकी पाच हजारांची मदत केली.शशांक चव्हाण व विवेक बोधले यांनी प्रत्येकी तीन हजारांची मदत केली, तसेच पंजाबराव देशमुख व ललितकुमार बळी यांनी प्रत्येकी दोन हजार ५०० रुपयांची मदत केली. संतोष कुतवळ यांनी दोन हजार १०० रुपयांची मदत केली. माधुरी कुलकर्णी, मकरंद महाबळेश्वरकर व रोहित जगताप यांनी प्रत्येकी दोन हजारांची मदत केली.प्रदीप देव यांनी एक हजार १०० रुपयांची मदत केली असून श्रीकृष्ण कुलकर्णी, सखाराम पालमकर, सुनील खोत, आशा डोके, किशोर पाटील, मधुकर आडेप, विठ्ठल तक्के व बन्सी वरघुडे यांनी प्रत्येकी एक हजाराची मदत केली. राहुल दळवी, अतुल वादे, नितीन सहस्रबुद्धे, ओंकार मनकामे, शरद हिंगे, गणेश जगताप व सुधीर परदेशी यांनी प्रत्येकी पाचशे रुपयांची मदत केली. .१) मदतीचे आवाहन...राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता समाजाला ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.मदत करण्यासाठी...IDBI BankName : Sakal Relief FundA/C No. : 45910010013026IFSC : IBKL0000459Branch : Bajirao Road, Pune.या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने ट्रान्स्फर करू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर ट्रान्झॅक्शन तपशील पाठवावेत..२) मदतीचे धनादेश‘सकाळ रिलीफ फंड’ नावाने दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.(‘सकाळ रिलीफ फंडा’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.