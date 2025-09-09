Pune News : विसर्जन मिरवणुकीत हायटेक पोलिसिंग; चेहरा ओळख तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर; सराईत गुन्हेगारांवर चाप

पुणे - यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पुणे पोलिसांनी पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्थेबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सराईत गुन्हेगारांना चांगलाच चाप लावला. पोलिसांनी सीसीटीएनएस डेटाबेस आणि एआय-आधारित चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे सराईत गुन्हेगारांची ओळख पटवत काहीजणांना ताब्यात घेतले. या आधुनिक प्रयोगामुळे गुन्हेगारांना यापुढील काळात गर्दीच्या ठिकाणी किंवा मिरवणुकीत सहज वावर करणे कठीण होणार आहे. .विसर्जन मिरवणुकीत अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. याशिवाय मिरवणूक मार्गावर एआय-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने संशयितांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यात येत होते. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना चेहरा ओळख प्रणाली (फेस रेकग्नायझेशन सिस्टीम) जोडण्यात आली होती..सीसीटीव्हीमध्ये पोलिस रेकॉर्डवरील एखाद्या गुन्हेगाराचा चेहरा सीसीटीएनएसमधील (क्राइम ॲण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क ॲण्ड सिस्टीम) नोंदींशी जुळला, तेव्हा प्रणालीकडून पॉप-अप अलर्ट मिळत होता. त्यात गुन्हेगाराचा चेहरा आणि त्यावर दाखल गुन्ह्यांची माहिती क्षणात मिळत होती..पुणे पोलिसांच्या आयटी आणि गुन्हे शाखेत समन्वयातून हे काम सुरू होते. ही प्राप्त माहिती गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येत होती. त्यावर लगेचच पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत होती. यामध्ये काही सराईत गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यापैकी काहीजणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.‘‘विसर्जन मिरवणुकीत एआय प्रणालीद्वारे गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यात येत होते. त्यात पोलिसांना ३० हजार अलर्ट प्राप्त झाले असून, सराईत गुन्हेगारांना ओळखणे पोलिसांना सोपे गेले,’’ अशी माहिती आयटी विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त विवेक पवार यांनी दिली..तंत्रज्ञानाचा नेमका वापर -मिरवणुकीच्या गर्दीत काही सराईत गुन्हेगार मिसळले होते. मात्र, सीसीटीएनएस डेटाबेसच्या आधारे चेहरा ओळख प्रणालीने त्यांची ओळख पटवली. ही प्रणाली कॅमेऱ्यातील छायाचित्रावरून थेट चेहऱ्याची तुलना करून, गुन्हेगारांचे छायाचित्र दिसताच अलर्ट देते. त्यामुळे पोलिसांना गुन्हेगारांची माहिती तत्काळ मिळाली..विसर्जन मिरवणुकीत गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी एआय-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसह मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हेइकल्सचा वापर करण्यात आला. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यात आले. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. सुमारे अडीचशे गुन्हेगारांना ओळखणे पोलिसांना शक्य झाले. त्यापैकी काही गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले आहे. यापुढील काळात या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.