Pune News : आमदार सुनील कांबळे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुणे - पुणे कँटोन्मेंट मतदारसंघातून २०२४ मध्ये आमदार म्हणून निवडून आलेल्या भाजपच्या सुनील कांबळे यांची झालेली निवड रद्द करावी, या मागणीसाठी काँग्रेसचे उमेदवार रमेश बागवे यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे..या प्रकरणात आमदार कांबळे यांच्या वतीने ॲड. बाळकृष्ण जोशी, ॲड.अतुल पाटील आणि ॲड. विरेन पेठकर यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाने मतदान हे मतदान यंत्राद्वारे घेतले जाणार याची पूर्वसूचना प्रसिद्ध केली नव्हती म्हणून ही निवडणूक रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली होती. ‘परंतु असे नोटिफिकेशन काढावे असे लोक प्रतिनिधित्व कायद्यात कुठेही नमूद करण्यात आले नाही’ असा युक्तिवाद प्रतिवादीतर्फे करण्यात आला व तो ग्राह्य उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला..लोकप्रतिनिधित्व कायद्याप्रमाणे एखाद्या उमेदवाराने निवडणूक लढवताना भ्रष्ट आचरण केल्याचा आरोप करताना त्याचे सर्व तपशील सादर करणे आवश्यक असते, असे सविस्तर तपशील नसतील तर ती निवडणूक याचिका फेटाळण्यास पात्र आहे, असे उच्च न्यायालयाने या निकालात नमूद केले आहे..ईव्हीएम मशीनच्या बाबतीत घेतलेले आक्षेप स्वीकारार्ह नाहीत, उमेदवाराच्या अतिरिक्त खर्चाबाबत केलेल्या आरोपांबाबत तपशील सादर केलेले नाहीत. याचिकेतील आक्षेप हे झालेल्या मतदानावर लक्षणीय परिणाम करणारे होते, असे दिसत नसल्याने ही याचिका फेटाळण्यात आली.- ॲड. अतुल पाटील, आमदार सुनील कांबळे यांचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.