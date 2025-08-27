पुणे

Pune Liquor Ban : गणेशोत्सवात मद्य विक्री बंदीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

गणेशोत्सव काळात शहरातील मध्य भागातील मद्य विक्रीची दुकाने दहा दिवस बंद ठेवण्याचा आदेशाला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
Alcohol
Alcoholsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गणेशोत्सव काळात शहरातील मध्य भागातील मद्य विक्रीची दुकाने दहा दिवस बंद ठेवण्याचा आदेशाला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थिगितीनंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सुधारित आदेश दिले. त्यानुसार मध्य भागातील मद्य विक्री दुकाने गणेश चतुर्थी (२७ ऑगस्ट), गौरी आगमन (३१ ऑगस्ट), गौरी विसर्जन (२ सप्टेंबर) आणि विसर्जन सोहळ्याच्या (६ सप्टेंबर) दिवशी बंद राहणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
high court
liquor ban
Ganeshotsav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com