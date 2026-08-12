पुणे

Pargaon News : आखाडातील गटारी अमावस्या निमित्त लाल तुरेवाले गावठी कोंबड्यांना मोठी मागणी

आषाढ महिन्यातील 'आखाड' (गटारी अमावस्या) निमित्त गावठी कोंबड्यांना प्रचंड मागणी वाढली होती.
High Demand for Native Red Crested Country Chickens

High Demand for Native Red Crested Country Chickens

sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - आषाढ महिन्यातील 'आखाड' (गटारी अमावस्या) निमित्त गावठी कोंबड्यांना प्रचंड मागणी वाढली होती आजच्या बुधवारच्या लोणी (ता. आंबेगाव) येथील आठवडे बाजारात गावरान कोंबडा वाढलेल्या मागणीमुळे ६५० ते ८०० रुपयांपर्यंत विकला जात होता.

Loading content, please wait...
festival
Chicken
gatari amavasya
Pargaon
Marathi News Esakal
www.esakal.com