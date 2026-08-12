Pargaon News : आखाडातील गटारी अमावस्या निमित्त लाल तुरेवाले गावठी कोंबड्यांना मोठी मागणी

पारगाव - आषाढ महिन्यातील 'आखाड' (गटारी अमावस्या) निमित्त गावठी कोंबड्यांना प्रचंड मागणी वाढली होती आजच्या बुधवारच्या लोणी (ता. आंबेगाव) येथील आठवडे बाजारात गावरान कोंबडा वाढलेल्या मागणीमुळे ६५० ते ८०० रुपयांपर्यंत विकला जात होता..आज बुधवारी गटारी आमवस्या आषाढातील शेवटचा दिवस उद्या गुरुवार पासून श्रावण महिन्याला सुरुवात होते हिंदू धर्मात श्रावणात मांसाहार वर्ज्य केला जातो त्यामुळे आज बुधवारी सकाळ पासून मटण तसेच चिकन विक्रेत्यांच्या दुकानांमध्ये खरेदीसाठी मांसाहारी खवय्यांची झुंबड उडाली आहे. आषाढ महिन्यामध्ये गावरान कोंबड्यांना प्रचंड मागणी असते. विशेष करून लाल तुरे वाले गावरान कोंबडे आवर्जून घेतले जातात..आजच्या लोणी येथील आठवडे बाजारात परिसरातील शेतकरी कुटुंबातील महिलांनी गावरान कोंबडे विक्रीसाठी आणले होते एरवी ५०० ते ५५० रुपयांना मिळणारा गावरान कोंबडा गटारी आमवासेच्या वाढलेल्या मागणीमुळे ६५० ते ८०० रुपयांपर्यंत विकला जात जात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.