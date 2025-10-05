पुणे

Pune News : लोहगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या गटांमध्ये वाद, आमदार पठारे यांना धक्काबुक्की

Pune Politics : लोहगावमधील रखडलेल्या विकास कामांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या दोन गटांमध्ये झालेल्या तीव्र वादावादीचे रूपांतर धक्काबुक्कीत झाले, यात आमदार बापू पठारे यांना धक्काबुक्की झाल्याची माहिती आहे.
Political Scuffle in Pune Bapu Pathare vs. Bandu Khandve Over Pending Lohgaon Projects

सकाळ वृत्तसेवा
वडगाव शेरी : लोहगावमधील रखडलेल्या विकास कामासंदर्भात आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन गटांमध्ये वादावादी झाली. त्याचे रूपांतर धक्काबुक्कीत आणि झटापटीत झाले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापू पठारे यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. दरम्यान, उशिरापर्यंत विमानतळ पोलिसांनी याबाबत कोणताही गुन्हा दाखल केला नव्हता.

