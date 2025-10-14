Ranjangaon Accident : मद्यधुंद पोलिसाच्या मोटारीचा थरार, रांजणगाव परिसरात महामार्गावर रिक्षासह दोन दुचाकींना ठोकरले, सातजण जखमी

शिरूर : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव एमआयडीसी परिसरात भरधाव मोटारीने एका प्रवासी रिक्षासह दोन दुचाकींना ठोकरले. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात कार्यरत पोलिस कर्मचाऱ्याच्या आलिशान मोटारीने महामार्गावर दहा ते पंधरा मिनिटे माजविलेल्या या थरारात सातजण जखमी झाले. रविवारी (ता. १२) रात्री उशिरा घडलेल्या या अपघाताबाबत पोलिसांनी कमालीची गुप्तता बाळगली. मात्र, ही बाब वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचल्यानंतर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला. .याप्रकरणी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेमंत पांडुरंग इनामे (रा. रांजणगाव गणपती) असे संशयिताचे नाव आहे. रविवारी रात्री ड्यूटी संपल्यानंतर मित्रांसमवेत पार्टी करून तो मोटारीतून रांजणगावकडे निघाला होता. रात्री साडेदहाच्या सुमारास त्याने यश इन चौकात प्रथम एका पियागो रिक्षाला ठोकरले. त्याच वेगाने पुढे जात रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या दोन दुचाकीस्वारांनाही उडवले. यात इनामे याच्या मोटारीसह रिक्षा आणि दोन दुचाकींचे मोठे नुकसान झाले. मोटारीच्या धडकेत रिक्षाचालक किशोर वसंत राठोड, त्यांची मुलगी आरती किशोर राठोड (दोघे रा. कारेगाव, ता. शिरूर) यांच्यासह रिक्षाजवळ उभे असलेले पुरुषोत्तम भगवान काठुळे (वय २४), अभिषेक राजेंद्र पवार (वय २२), सनी परमेश्वर म्हस्के (वय १९), दुचाकीस्वार सुमीत बबन मगर आणि नितीन कमलेश चौधरी (सर्व रा. कारेगाव) हे जखमी झाले. त्यांच्यावर शिरूर व रांजणगाव येथील रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Pune News: Gautami Patil वर गुन्हा दाखल करा, पुण्यात वकिलाची मागणी | Wajid Khan Bidkar | Sakal News.सर्व जखमी परप्रांतीय आणि इतर जिल्ह्यातील रहिवासी असून, रांजणगाव एमआयडीसीतील छोट्या- मोठ्या कंपन्यांत काम करून उपजीविका भागवतात. या अपघातानंतर एका जखमी प्रवाशाने तक्रार केली. परंतु त्याच्यावरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समजते. या अपघाताची कुणकुण समाजमाध्यमांवर पसरली. त्यानंतर पोलिसांनी सोमवारी सायंकाळी अपघाताची नोंद करीत इनामेला ताब्यात घेतल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तीन वाहनांचे नुकसान झाल्याचे पंचनाम्यात नमूद केले आहे. तरी प्रत्यक्षात सहा वाहनांना धडक दिली असून, मोटारचालक मद्यधुंद अवस्थेत होता, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली..या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अनिल चव्हाण करीत आहेत. याबाबत तपास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, हा जामीनपात्र गुन्हा असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लगेचच अटक करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.