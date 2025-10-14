पुणे

Ranjangaon Accident : मद्यधुंद पोलिसाच्या मोटारीचा थरार, रांजणगाव परिसरात महामार्गावर रिक्षासह दोन दुचाकींना ठोकरले, सातजण जखमी

Pune-Nagar Highway Accident : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव एमआयडीसी परिसरात कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या भरधाव मोटारीने रिक्षासह दोन दुचाकींना धडक दिल्याने सातजण जखमी झाले; अपघातानंतर गुप्तता बाळगल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने अखेर हेमंत इनामे नावाच्या पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल.
सकाळ वृत्तसेवा
शिरूर : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव एमआयडीसी परिसरात भरधाव मोटारीने एका प्रवासी रिक्षासह दोन दुचाकींना ठोकरले. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात कार्यरत पोलिस कर्मचाऱ्याच्या आलिशान मोटारीने महामार्गावर दहा ते पंधरा मिनिटे माजविलेल्या या थरारात सातजण जखमी झाले. रविवारी (ता. १२) रात्री उशिरा घडलेल्या या अपघाताबाबत पोलिसांनी कमालीची गुप्तता बाळगली. मात्र, ही बाब वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचल्यानंतर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

