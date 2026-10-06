पुणे - सर्पदंश म्हणजे प्राणघातक घटना म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. मात्र, सर्पदंश झालेल्या रुग्णांवर वेळेवर उपचार केले तर या जीवघेण्या घटनेतून सर्वच जीव वाचवता येतात हे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. गेल्या अडीच वर्षांत पुणे जिल्हा आणि परिसरात तब्बल ३ हजार ८४ सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद झाली. मात्र, आरोग्य यंत्रणेची सतर्कता आणि वेळेवर मिळालेल्या वैद्यकीय उपचारांमुळे यातील ९९.९ टक्के म्हणजेच ३ हजार ८२ रुग्णांना सुखरूप वाचवण्यात यश आले असून, केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे..आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२४ ते जुलै २०२६ या २८ महिन्यांच्या कालावधीत प्रामुख्याने जिल्ह्यातील मंचर, चांदोली, भोर आणि जुन्नर हे तालुके सर्पदंशाचे प्रमुख ‘हॉटस्पॉट’ ठरले आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसांत आणि शेतात काम करताना सर्पदंशाच्या घटना सर्वाधिक घडतात. या भागांत विषारी आणि बिनविषारी अशा दोन्ही प्रकारच्या सापांचा वावर मोठा असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असते..ग्रामीण आरोग्य केंद्रात मिळतात उपचारपूर्वी ग्रामीण भागात सर्पदंश झाल्यास रुग्णाला शहरात आणेपर्यंत मोलाचा वेळ निघून जायचा आणि त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण जास्त असायचे. मात्र, आता प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात ‘अँटी-स्नेक व्हेनम’ या सर्पदंशविरोधी लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्यात येत आहे. तसेच तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सर्पदंशाच्या व्यवस्थापनाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामुळेच ९९.९ टक्क्यांहून अधिक रुग्णांना वेळेत उपचार मिळून त्यांचे प्राण वाचले आहेत, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आंबादास देवमाने यांनी दिली..‘अधिसूचित आजार’ केल्याचा फायदाराज्य सरकारने सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित केल्यामुळे खासगी रुग्णालयांनाही याची नोंद शासनाकडे करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालये आणि क्लिनिक्सना सर्पदंशाच्या प्रत्येक घटनेची नोंद प्रशासनाकडे करणे बंधनकारक झाले आहे. याशिवाय रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या ‘अँटी-स्नेक व्हेनम’ लसीच्या साठ्याची नियमित माहिती देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे..‘शरीरावर जिथे सर्पदंश झाला आहे ती जागा धुवून काढा. त्याच्या बाजूला पट्टी बांधावी. घाबरून जाऊ नये. साप हा विषारी किंवा बिनविषारी असला तरी दवाखान्यात जावे. खासगी रुग्णालयांपेक्षा सरकारी रुग्णालयांमध्ये लस उपलब्ध असते. ग्रामीण भागांतही ते उपचार उपलब्ध असतात. आपल्याकडे नाग, घोणस, मन्यार व फुरसे या चार जाती विषारी आढळतात. इतर बिनविषारी आहेत.’– संजय चंद्रकांत तावरे, सर्पमित्र, हिंगने खुर्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.