पुणे

Diwali Festival 2025 : दिवाळीच्या फराळावरही ‘ट्रम्प इफेक्ट’ अमेरिकन टेरिफमुळे टपालसेवा बंद

Diwali Faral Courier Charges : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या ५० टक्के 'टेरिफ'मुळे यंदा भारतीय टपाल विभागाची दिवाळी फराळ सेवा अमेरिकेसाठी बंद असून, खासगी कुरियरचे दर तिप्पट असल्याने अमेरिकेतील भारतीयांना घरच्या फराळाचा गोडवा महाग पडणार आहे.
Diwali Festival 2025

Diwali Festival 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : परदेशांत राहणाऱ्या आप्तेष्टांना दिवाळीचा फराळ पाठविण्यासाठी भारतीय टपाल खात्याचा आधार असतो. पण, ‘टेरिफ’मुळे या वर्षी अमेरिकेसाठी ही सेवा बंद आहे. तर, इतर देशांसाठी हा उपक्रम सुरू असल्याची माहिती डाक अधिकाऱ्यांनी दिली. अमेरिकेला फराळ पाठवण्यासाठी खासगी कुरियरची सुविधा आहे. पण, त्याचे दर टपाल विभागाच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहेत.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Donald Trump
pune
festival
food culture
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com