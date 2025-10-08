Diwali Festival 2025 : दिवाळीच्या फराळावरही ‘ट्रम्प इफेक्ट’ अमेरिकन टेरिफमुळे टपालसेवा बंद

पिंपरी : परदेशांत राहणाऱ्या आप्तेष्टांना दिवाळीचा फराळ पाठविण्यासाठी भारतीय टपाल खात्याचा आधार असतो. पण, ‘टेरिफ’मुळे या वर्षी अमेरिकेसाठी ही सेवा बंद आहे. तर, इतर देशांसाठी हा उपक्रम सुरू असल्याची माहिती डाक अधिकाऱ्यांनी दिली. अमेरिकेला फराळ पाठवण्यासाठी खासगी कुरियरची सुविधा आहे. पण, त्याचे दर टपाल विभागाच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहेत..उत्पादनांच्या आयातीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५० टक्के ‘टेरिफ’ लागू केले. या निर्णयाचा फटका दिवाळी फराळालाही बसला आहे. जगभरात स्थायिक झालेले भारतीय नागरिक दिवाळी जल्लोषात साजरी करतात. या सणात फराळाच्या पदार्थांना मोठी मागणी असते. पण, यंदा अमेरिकेतील भारतीयांना या फराळाचा गोडवा महागात पडणार आहे. दरम्यान, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा, यूएई, यूके, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, आयर्लंडसह तब्बल १२० देशांमध्ये वाजवी दरात पार्सल सेवा उपलब्ध आहे..Pune News : सात्यकी सावरकर यांचा न्यायालयात अर्ज; राहुल गांधी यांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश द्यावेत.वजन आणि निवडलेल्या वाहतूक सेवा प्रकारानुसार त्याचे दर ठरविले जातात. काही मिठाई व्यावसायिकही परदेशांतील ग्राहकांसाठी टपाल सेवेचा आधार घेतात. परंतु सर्वाधिक फराळ घरांमधूनच जातो. परदेशी नोकरी अथवा शिक्षणासाठी गेलेली मुले, नातवंडे यांच्यासाठी घरचा फराळ तयार करून पाठवण्याची लगबग सुरू होते. पण, अमेरिकेतील आप्तेष्टांना फराळ पाठविण्यासाठी खासगी कुरिअरचा पर्याय निवडावा लागत आहे. तीस किलोपर्यंत मर्यादा शहरातील १५० टपाल कार्यालयांतून फराळ पाठविण्याची सुविधा सुरू आहे. एका पार्सलसाठी ३० किलोपर्यंत मर्यादा आहे. फराळ लवकर नाशवंत नसावा. तो बॉक्समध्ये पॅक करावा. पोस्टात वजन केल्यानंतर त्यावर आणखी एक पॅकिंग होते. .वाढीव शुल्कामुळे विमान कंपन्यांनी अमेरिकेला पार्सल नेण्यास नकार दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून निर्देश आल्यानंतर सेवा सुरू करण्याचे आदेश टपाल मुख्यालयाकडून आम्हाला येतील. त्यानंतर पार्सल सेवा सुरू करू. - अभिजीत बनसोडे, संचालक, डाक सेवा, पुणे क्षेत्र अमेरिकेला फराळ पाठविण्याबाबत यापूर्वी शुल्क नव्हते. मात्र, यंदा ऑगस्टपासून आयातीवर टेरिफ लावल्यामुळे दोन हजार रुपयांच्या फराळामागे अंदाजे १,५०० शुल्क लागत आहे. - आशिष पाळंदे, संचालक, पाळंदे कुरिअर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.