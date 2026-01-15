Pune News : धायरी फाट्यावर मतदान केंद्रावर शाई पुसण्याचा प्रयत्न; राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दिला चोप

पुणे - प्रभाग क्रमांक ३४ (नऱ्हे, वडगाव बुद्रुक, धायरी ) मधील धायरी फाट्याजवळ असलेल्या नारायणराव सणस विद्यालयाच्या बाहेरील मतदान केंद्रावर मतदान झाल्यावर मतदाराला बोटाला लावण्यात येणारी मतदानाची शाई पुसत असताना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी एका व्यक्तीला पकडले. तसच त्याला चोप दिला. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास हा प्रकार घडला. .मतदान झाल्यावरती बोटाला शाई लावण्यात येते. ही शाई दोन ते तीन आठवडे जात नाही. मात्र, येथील मतदान केंद्रावर लिक्विडने शाई पुसण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडून ते लिक्विड जप्त केले. तसेच याबाबत ते पोलिसाकडे आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मंगेश पोकळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.