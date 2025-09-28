पुणे

Bhama Askhed Dam : भामा आसखेड धरणातून मोठा विसर्ग, धामणे पूल वाहतुकीसाठी बंद

Water Release : भामा आसखेड धरणातून १३,३१२ क्युसेसने विसर्ग, करंजविहिरे-धामणे पूल वाहतुकीसाठी बंद. नागरिकांनी सुरक्षिततेसाठी खबरदारी घ्यावी.
Bhama Askhed Dam

Bhama Askhed Dam

Sakal

रुपेश बुट्टेपाटील
Updated on

आंबेठाण : भामा आसखेड (ता.खेड) धरणातून भामा नदीपात्रात चालू वर्षाच्या हंगामातील सर्वात मोठा विसर्ग सोडण्यात आला आहे.१३३१२ क्युसेसने हे पाणी नदीपात्रात सोडले जात आहे.धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू असल्याने करंजविहिरे ते धामणे या दोन्ही गावात दरम्यान असणाऱ्या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत असल्याने हा पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलेला आहे.

Loading content, please wait...
pune
water
Water Conservation
Water Management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com