Bhama Askhed Dam : भामा आसखेड धरणातून मोठा विसर्ग, धामणे पूल वाहतुकीसाठी बंद

आंबेठाण : भामा आसखेड (ता.खेड) धरणातून भामा नदीपात्रात चालू वर्षाच्या हंगामातील सर्वात मोठा विसर्ग सोडण्यात आला आहे.१३३१२ क्युसेसने हे पाणी नदीपात्रात सोडले जात आहे.धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू असल्याने करंजविहिरे ते धामणे या दोन्ही गावात दरम्यान असणाऱ्या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत असल्याने हा पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलेला आहे..धरणाच्या चारही दरवाजातून विसर्ग सुरू असून त्यासाठी धरणाचे दरवाजे १२० सेंटीमीटरने उचलण्यात आले आहेत.काल ( दि.२७ ) रात्रीपासून धरणातून ९५७४ क्युसेसने विसर्ग सुरू होता.त्यात वाढ करून हा विसर्ग आज सकाळी साडेसात वाजल्यापासून १३३१२ क्युसेस करण्यात आला आहे.भामा आसखेड हे खेड तालुक्यातील पश्चिम भागात भामा नदीवर उभारलेले मातीचे धरण आहे. धरणाची पाणी साठवण क्षमता ८.१४ टीएमसी इतकी आहे. चालू वर्षी धरण परिसरात १ जून पासून ११०२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.धरणात सध्या एकूण पाणीसाठा हा शंभर टक्के म्हणजे ८.१४ टीएमसी आहे तर उपयुक्त पाणीसाठा हा ७.६७ टीएमसी इतका आहे.मागील वर्षी आजच्या तारखेला धरणात १०० टक्के पाणीसाठा होता.भामा आसखेड धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे.त्यामुळे धरणात पाण्याचा येवा देखील मोठ्या प्रमाणात आहे.पावसाचे प्रमाण असे सुरू राहिल्यास किंवा वाढल्यास विसर्ग अजून वाढवावा लागेल असे धरण प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आलेले आहे..याशिवाय धामणे येथील पूल पाण्याखाली गेल्याने नागरिकांना दूरवरून जावे लागते.मोठ्या प्रमाणात पाणी सुरू असल्याने पाण्यातून प्रवास करू नये असे देखील आवाहन धरण प्रशासनाने केले आहे..