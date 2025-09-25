पुणे

Cyber Crime : लंडनमध्ये पीएचडी केलेल्या इंजिनिअरने पुण्यातील खासगी विद्यापीठाची केली फसवणूक, २.५६ कोटींना लुटलं

Pune Engineering College Fraud : UPSC उत्तीर्ण आणि परदेशातून पदवीधर असलेल्या बनावट प्राध्यापकाने पुण्यातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची तब्बल ₹२.४६ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी हैदराबादहून अटक केली.
"Highly Educated Fraudster Arrested in ₹2.46 Cr Scam in Pune"

"Highly Educated Fraudster Arrested in ₹2.46 Cr Scam in Pune"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्यातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची दोन कोटी ४६ लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या उच्चशिक्षिताला सायबर पोलिसांनी हैदराबादमधून अटक केली. आरोपीने परदेशातील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. इतकेच नव्हे तर तो ‘यूपीएससी’ची पूर्व व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण असून, हैदराबादमधील विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केल्याची बाब समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
crime
Pune Crime News
UPSC
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com