Pune Crime : महाविद्यालयाला अडीच कोटींचा गंडा घालणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाईंडला अटक; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुण्यातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची दोन कोटी ४६ लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाइंडला सायबर पोलिसांनी हैदराबादमधून केली अटक.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुण्यातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची दोन कोटी ४६ लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाइंडला सायबर पोलिसांनी हैदराबादमधून अटक केली. आरोपीने परदेशातील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे.

police
pune
Cyber Crime
Hyderabad
Arrested
Accused
educated unemployed youth

