Pune Crime : महाविद्यालयाला अडीच कोटींचा गंडा घालणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाईंडला अटक; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे - पुण्यातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची दोन कोटी ४६ लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाइंडला सायबर पोलिसांनी हैदराबादमधून अटक केली. आरोपीने परदेशातील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे..इतकेच नव्हे तर तो यूपीएससीची पूर्व व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण असून, हैदराबादमधील विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या फसवणूक प्रकरणी पुणे सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने ई-मेल व व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे बनावट प्रकल्प दाखवत संबंधित प्राध्यापकांचा विश्वास संपादन केला. त्याने आयआयटी मुंबईच्या प्रतिष्ठित प्राध्यापकाचे नाव वापरून केंद्र सरकारकडून एआय व ड्रोन प्रकल्प मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले होते..तपासादरम्यान आरोपी हा आयआयटीचा प्राध्यापक नसून, सितैया किलारु (वय ३४, रा. याप्रल, हैदराबाद, तेलंगण) असल्याचे उघड झाले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सायबर पथकाने हैदराबादमध्ये शोधमोहीम राबवून २१ सप्टेंबर रोजी आरोपीला शिताफीने पकडले.आरोपीकडून १० डेबिट कार्ड, १३ पासबुक, १५ चेकबुक, ५ जी सिमकार्ड, सोने खरेदीच्या पावत्या, चार मोबाईल, टॅब, लॅपटॉप, सोन्याचे दागिने, ४८ लाखांच्या दोन मोटारी असा सुमारे ५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. हैदराबाद न्यायालयाकडून ट्रान्झिट रिमांड घेत आरोपीला पुण्यात आणण्यात आले. न्यायालयाने आरोपीला २८ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ, राजलक्ष्मी शिवणकर, सहाय्यक आयुक्त मच्छिंद्र खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे, पोलिस निरीक्षक संगीता देवकाते यांच्या सायबर पथकाने ही कारवाई केली.या पथकात पोलिस हवालदार संदीप मुंढे, बाळासाहेब चव्हाण, नवनाथ कोंडे, संदीप कारकूड, टिना कांबळे, अमोल कदम, सचिन शिंदे, सुप्रिया होळकर, गंगाधर काळे, अदनान शेख, सतीश मांढरे, कृष्णा मारकड यांचा समावेश होता..आरोपी यूपीएससी उत्तीर्ण, कौटुंबिक वादामुळे गुन्हेगारी मार्गावरआरोपी सितैया किलारु हा मूळचा विजयवाडा येथील असून उच्चशिक्षित आहे. २०१० मध्ये ईएनटीसी अभियांत्रिकी पूर्ण केल्यानंतर स्टॅफोर्डशायर युनिव्हर्सिटी (लंडन) येथून मास्टर्स आणि बर्मिंगहॅम युनिव्हर्सिटी (लंडन) येथून पीएच.डी. केली..त्याने २०१५ ते २०१८ या काळात हैदराबादमधील विविध विद्यापीठांत प्राध्यापक म्हणून काम केले. तसेच, २०१९ आणि २०२० मध्ये यूपीएससीची पूर्व व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण केली. २०२२ पासून कौटुंबिक वादानंतर नोकरी सोडून गुन्हेगारी मार्ग अवलंबला, अशी माहिती सायबर पोलिसांनी दिली..