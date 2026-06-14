Poet Honoured: रुबाईकार रमेश वैद्य यांना काव्यरसिकचा जीवनगौरव; ‘खरे कवी आणि सच्चे माणूस’ असा हिमांशू कुलकर्णींचा गौरवोद्गार

पुणे : रुबाईकार रमेश वैद्य यांनी निस्वार्थपणे कवितेची सेवा केली आहे. त्यांच्या आयुष्याचा मोठा भाग त्यांनी कवितेसोबत, कवितेसाठी आणि कवितेमुळे व्यतीत केला आहे. ही साधी गोष्ट नाही. वैद्य हे खरे कवी आणि सच्चे माणूस आहेत, असे मत ज्येष्ठ कवी हिमांशू कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले..ज्येष्ठ रुबाईकार रमेश वैद्य यांना रविवारी (ता. १४) काव्यरसिकच्यावतीने जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात हा सोहळा पार पडला. त्यावेळी कुलकर्णी बोलत होते. गझलकार रमण रणदिवे, राजेंद्र देशपांडे, कवयित्री व लेखिका अंजली कुलकर्णी आणि लेखक अनिल किणीकर यावेळी उपस्थित होते. सन्मानचिन्ह, स्मृतिचिन्ह आणि रोख २१ हजार रुपये, असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे..कुलकर्णी म्हणाले, "सध्या कविता म्हणजे ट ला थ जुळवून, भोपळ्याला विळा दाखवून, मावळ्याचा कावळा करून, काफिया-रदीफच्या पुड्या बांधून रोज सकाळी करण्याचा प्रातर्विधी झालेला आहे. त्यामुळे मी कवी आहे असे म्हणण्याची देखील लाज वाटू लागली आहे.".वैद्य म्हणाले, माझ्या डोक्यावर पहिल्यांदाच पगडी चढवली आहे. मात्र त्या पगडीला अनुरूप चेहरा आणि मिशी माझ्याकडे नाही. या पुरस्काराचा मी मनापासून स्वीकार करतो. वैद्य यांनी सादर केलेल्या कवितेला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..रणदिवे म्हणाले, वैद्य हे कवितेतील अजातशत्रू आहेत. ते स्वतः मागे राहून नव्या कवींना व्यासपीठ देतात. काव्य सप्ताहाच्या माध्यमातून हे काम ते अनेक वर्षांपासून करत आहेत. श्रद्धेने कवितेवर प्रेम करणारा कवी, अशी त्यांची ओळख आहे..गीतांजली जोशी यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन लेखिका मंजिरी धामणकर यांनी केले. राजेंद्र देशपांडे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.