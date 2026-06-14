पुणे

Poet Honoured: रुबाईकार रमेश वैद्य यांना काव्यरसिकचा जीवनगौरव; ‘खरे कवी आणि सच्चे माणूस’ असा हिमांशू कुलकर्णींचा गौरवोद्गार

रुबाईकार रमेश वैद्य यांना काव्यरसिकचा जीवनगौरव; कवितेसाठी आयुष्य वेचलेल्या खऱ्या कवीचा सन्मान
Cultural Endowment Slabs: Rubai Maestro Ramesh Vaidya Bestowed with Lifetime Achievement Award

Cultural Endowment Slabs: Rubai Maestro Ramesh Vaidya Bestowed with Lifetime Achievement Award

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : रुबाईकार रमेश वैद्य यांनी निस्वार्थपणे कवितेची सेवा केली आहे. त्यांच्या आयुष्याचा मोठा भाग त्यांनी कवितेसोबत, कवितेसाठी आणि कवितेमुळे व्यतीत केला आहे. ही साधी गोष्ट नाही. वैद्य हे खरे कवी आणि सच्चे माणूस आहेत, असे मत ज्येष्ठ कवी हिमांशू कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

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