सरमा यांचा आज शपथविधी

गुवाहाटी, ता. १० (पीटीआय) ः आसामचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांनी भाजपचे नेते हिमंता बिस्व सरमा यांची आसामच्या मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली. सरमा हे मंगळवारी सकाळी अकरा वाजून ४० मिनिटांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत मिळाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरमा यांची एकमताने पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर सरमा यांनी राज्यपाल आचार्य यांच्याकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला.
सरमा यांनी केलेल्या सत्तास्थापनेच्या दाव्यानंतर राज्यपाल आचार्य यांनी त्यांची पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड केली. गुवाहाटीमधील खानापारा येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मैदानावर सरमा यांचा मंगळवारी सकाळी अकरा वाजून ४० मिनिटांनी शपथविधी होणार आहे.
२०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेले हिमंता बिस्व सरमा हे सलग तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत.

