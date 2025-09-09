पुणे

Hinjawadi IT Employee : कामाचे तास वाढविण्याच्या निर्णयाला आयटी फोरमचा तीव्र विरोध; नोकऱ्यांच्या संधींवर संकट

12 Hour Workday : कामाचे तास ८ वरून १२ करण्याच्या सरकारी निर्णयाला हिंजवडीतील IT कर्मचाऱ्यांचा जोरदार विरोध, "हे भांडवलशाहीचे प्रतिक आहे", FITE संघटनेचा आक्षेप!
पिंपरी : सरकारने खासगी कंपन्यांमधील कामाचे तास आठवरून बारा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यास हिंजवडीतील फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज संघटनेने विरोध केला आहे. सध्या नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून जास्त काम करून घेतल्यास नवे कर्मचारी नेमण्याची गरज कंपनीला पडणार नाही. त्यामुळे नोकऱ्यांची संख्या कमी होईल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली.

