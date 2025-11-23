पुणे

Hinjewadi Accident : मारुंजी अपघात; मिक्सर चालकासह प्लँट मालकालाही अटक, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

RMC Plant Owner Arrested : हिंजवडी-मारुंजी रस्त्यावरील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी मिक्सर चालकासह आरएमसी प्लँटच्या मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
हिंजवडी : शिंदेवस्ती-मारुंजी रस्त्यावरील अपघातप्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी मिक्सर चालकासह रेडिमिक्स काँक्रिट (आरएमसी) प्लँटच्या मालकालाही अटक केली. दोघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

