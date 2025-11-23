Hinjewadi Accident : मारुंजी अपघात; मिक्सर चालकासह प्लँट मालकालाही अटक, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

हिंजवडी : शिंदेवस्ती-मारुंजी रस्त्यावरील अपघातप्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी मिक्सर चालकासह रेडिमिक्स काँक्रिट (आरएमसी) प्लँटच्या मालकालाही अटक केली. दोघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. .शुक्रवारी (ता. २१) झालेल्या अपघातात महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी रिदा इम्रान खान हिचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर तिचा मित्र विवेक ठाकूर (वय २१, रा. हडपसर) गंभीर जखमी झाला. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक विकास ताकतोडे यांनी फिर्याद दिली..Solapur Crime : टीव्ही पाहण्यासाठी घरी बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आईने हाक मारली, पण....त्यानुसार चालक अजमल अन्सारी याने रस्त्याची परिस्थिती, इतर वाहने, पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात येईल याची कल्पना असूनही वाहन भरधाव, बेदरकारपणे चालवले. याबाबत नियंत्रण न ठेवल्याने आरएमसी प्लँटचा मालक पांडुरंग घुले याला जबाबदार धरण्यात आले..या अपघातानंतर परिसरातील नागरिक प्रचंड संतापले आहेत. मिक्सर दिवसभर राक्षसी वेगाने धावतात. या रस्त्यावर सतत होणारे अपघात आणि बेकायदा आरएमसी प्लँटचा धोका कोण आणि केव्हा संपविणार, बेदरकार वाहनचालक आणि या मालकांचा मनमानी कारभार कधी थांबणार, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.