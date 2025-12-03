Hinjewadi Accident : तीन भावंडे आणि तीन चिता... हिंजवडीच्या अपघातात एका क्षणात सारे संपले; तिन्ही भावंडांना साश्रुनयनांनी निरोप

हिंजवडी : एक घर, तीन जीव, तीन स्वप्ने....आणि एका क्षणात सारे संपले. सहा वर्षांचा सूरज, आठ वर्षांची अर्चना आणि सोळा वर्षांची प्रिया या तीन भावंडांच्या चिता पाहून हिंजवडीतील ग्रामस्थ हळहळले. हिंजवडी गावठाणातील स्मशानभूमीत या भावंडांना मंगळवारी (ता. २) साश्रूनयनांनी निरोप देण्यात आला..पंचरत्न चौकात मद्यधुंद बस चालकाने पदपथावर चिरडल्याने सूरज आणि अर्चना मृत्यूमुखी पडले. त्यांना शाळेतून घेऊन घरी येणारी मोठी बहिण प्रिया हिला वेळेत उपचार मिळाले नाहीत. त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. वडील देवा प्रसाद यांनी अग्नी दिला तेव्हा आईने हंबरडा फोडला, त्यावेळी सर्वांचेच काळीज फाटले. प्रसाद मूळचे उत्तर प्रदेशचे असले तरी हे कुटुंब अनेक वर्षांपासून हिंजवडीत राहात होते. प्रसाद यांचा लाँड्रीचा व्यवसाय आहे. अनेक ग्रामस्थांशी त्यांचे आपुलकीचे संबंध निर्माण झाले होते. त्यामुळे अनेक ग्रामस्थ अंत्यविधीला आले होते..अनेक विद्यार्थी उपस्थितआपली शालेय मैत्रीण आणि तिची दोन लहान भावंडे गेल्याची बातमी हिंजवडीत सोमवारी वाऱ्यासारखी पसरली होती. त्यामुळे मंगळवारी अनेक जण शाळेत आले नव्हते. अर्चना आणि सूरजच्या वर्गातील अनेक मित्र-मैत्रिणी सकाळीच प्रसाद यांच्या घरी गेले होते. आपल्या आवडत्या मित्र-मैत्रिणीचे अंत्यदर्शन घेताना त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. सायंकाळी प्रियाच्या वर्गातील अनेक जण शाळेच्या गणवेशात पाठीवर दप्तर घेऊन स्मशानभूमीत आले होते. त्यांना पाहून सर्वांनाच वाईट वाटत होते..आयएएस होण्याआधीच निरोपप्रिया ही सर्वात मोठी होती. तीच भावंडांना शाळेत सोडायची आणि परत आणायची. ती दहावीत होती. नववीत तिला ९४ टक्के गुण मिळाले होते. आयएएस अधिकारी होण्याची तिची महत्त्वाकांक्षा होती. त्याबाबत ती शिक्षकांशी सातत्याने चर्चा करायची. दहावीनंतर विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्याचे तिने ठरविले होते. दोन वर्षांपूर्वी तिने स्वातंत्र्यदिनी शाळेतील कार्यक्रमात उत्स्फूर्त भाषण केले होते. मंगळवारी त्याची चित्रफीत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. ही चित्रफीत पाहणारा प्रत्येक जण हळहळत होता..Pimpri Crime : पिंपरीतील गोळीबार प्रकरण; रवी पुजारी टोळीचा शार्पशुटर अटकेत.अभ्यासात अतिशय हुशार असलेले ही भावंडे अचानक सोडून जातील असे वाटले नव्हते. प्रिया अतिशय चुणचुणीत आणि हसमुख होती. ती आणि अर्चनानंतर शाळेत येऊ लागलेला सूरज आमच्या कायम स्मरणात राहतील मंगळवारी शाळेत आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्यावर दुःख होते.- बापू येळे, मुख्याध्यापक (प्राथमिक), जिल्हा परिषद शाळा, हिंजवडी.अभ्यासात अतिशय हुशार आणि स्वभावाने बोलकी, मनमिळाऊ असलेल्या प्रियाला शाळा, हिंजवडी गाव आणि वर्गातील मित्र-मैत्रिणी कायमचे मुकले आहेत. प्रिया दहावीत पहिली येण्याची आम्हाला खात्री होती. काळाने तिच्यावर अशी झडप घालणे फार क्रूर आहे.- रवींद्र फापाळे, मुख्याध्यापक (माध्यमिक), दहावीचे शिक्षक, न्यू इंग्लिश स्कूल, हिंजवडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.