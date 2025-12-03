पुणे

Hinjewadi Accident : तीन भावंडे आणि तीन चिता... हिंजवडीच्या अपघातात एका क्षणात सारे संपले; तिन्ही भावंडांना साश्रुनयनांनी निरोप

Hinjewadi accident three siblings death : हिंजवडीतील अपघातात मृत्यू झालेल्या एकाच कुटुंबातील तीन भावंडांना शोकाकुल वातावरणात साश्रुनयनांनी निरोप देण्यात आला.
हिंजवडी : एक घर, तीन जीव, तीन स्वप्ने....आणि एका क्षणात सारे संपले. सहा वर्षांचा सूरज, आठ वर्षांची अर्चना आणि सोळा वर्षांची प्रिया या तीन भावंडांच्या चिता पाहून हिंजवडीतील ग्रामस्थ हळहळले. हिंजवडी गावठाणातील स्मशानभूमीत या भावंडांना मंगळवारी (ता. २) साश्रूनयनांनी निरोप देण्यात आला.

