Pune News: हिंजवडीत दिवाळीची धामधूम; मॉल्स, बाजारपेठा आणि फूड स्ट्रीट्स आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीने उजळल्या!

हिंजवडी: दिवाळीमुळे हिंजवडी-माण आयटी पार्क परिसरामध्ये अक्षरशः 'फेस्टिव्ह मूड ऑन' झाला आहे. बाजारपेठा, मॉल्स आणि फूड कोर्ट््स आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीने गजबजल्या आहेत..रात्रीही 'स्ट्रीट मार्केट्स' दिवाळी खरेदीने 'उजळले' आहेत. 'ऑफिस सुटलं, की सरळ खरेदीलाच जायचं', असा बेत आयटी कर्मचाऱ्यांनी आखला आहे. अनेक कंपन्यांनी दिवाळीपूर्वी 'फेस्टिव्ह वीक' सुरू केला आहे.सध्या हिंजवडी, माण, मारुंजी पंचक्रोशीसह आयटीयन्सची वसाहत असलेल्या वाकड भागात दिवाळी खरेदीच्या उत्साहात न्हाऊन निघाला आहे..आठवडाभर घरापासून दूर राहून काम करणाऱ्या अनेक तरुणांनी यंदा 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' आणि 'वर्क फ्रॉम हिंजवडी' च्या दरम्यानच दिवाळीची खरेदी आटोपली आहे. तर काही जण 'ऑफिस सुटलं, की सरळ खरेदीलाच जायचं', असे बेत आखत आहेत. संध्याकाळच्या सुमारास रस्त्यांवर दिव्यांची रोषणाई, सजवलेली दुकाने आणि फूड स्टॉल्सची गर्दी अशी रंगत पाहायला मिळत आहे..स्थानिक बाजारपेठा, मॉल्स आणि सोसायटी फेस्टिव्हलमध्ये पारंपरिक पोशाख, मिठाई, सजावटीचे दिवे आणि हँडमेड दागिन्यांचा झगमगाट दिसत आहे. ऑनलाइनसह प्रत्यक्ष बाजारात खरेदीचा आनंद घेणारे तरुण-तरुणी, मुलांसाठी खेळणी, गृहसजावटीचे साहित्य घेणाऱ्या गृहिणी आणि स्ट्रीट फूडचा आस्वाद घेणारे कुटुंबीय असे सर्व मिळून दिवाळीचा जल्लोष करताना दिसत आहेत. या उत्साही वातावरणामुळे दिवाळी फक्त रोषणाईचीच नाही; तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला उजाळा देणारी ठरत आहे..भेटवस्तूंची विक्री:दिवाळीनिमित्ताने हिंजवडीतील फेज-१, फेज-२ आणि माण रस्त्यावरील दुकाने, फूड स्टॉल्स, स्थानिक हँडमेड वस्तूंच्या हाट बाजारांनी विशेष सजावट केली आहे. आकर्षक दिवे, फुलांची तोरणे, कंदील, घरगुती फटाके, तसेच आर्टिजन ब्रँड्सच्या पर्यावरणपूरक भेटवस्तूंची विक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे..फ्यूजन स्वीट्स अन् प्रोटीन लाडू:हिंजवडी-माणमधील ब्लू रिज, छत्रपती शिवाजी चौक, मेझा नाइन चौक, मुकाई नगर, विप्रो सर्कल, मेगा पोलिस चौक, फेज तीन सर्कल, लक्ष्मी चौक, दी कॉड्रण, अंबेसी कंपनी परिसर, मारुंजी, शिंदे वस्ती कॉर्नर, लाइफ रिपब्लिक चौक, नेरे दत्तवाडी, माणगाव रस्ता परिसरात रात्री उशिरापर्यंत बाजार भरत आहे. दिवाळी फराळ, मिठाई आणि फूड ट्रक संस्कृतीमुळे परिसरात उत्सवी माहोल आहे. पदार्थांमध्ये चकली, लाडू, करंजी, शेव यांसह फ्युजन स्वीट्स-चॉकलेट करंजी, ड्रायफ्रूट बर्फी आणि प्रोटीन लाडू यांचीही मागणी वाढली आहे..अनेक कंपन्यांनी दिवाळीपूर्वी 'फेस्टिव्ह वीक' सुरू केला आहे. डेस्क डेकोरेशन, ट्रॅडिशनल डे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे कार्यालयांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे. संपूर्ण वर्षभर डिजिटल जगात राहिल्यानंतर दिवाळीचा हा काळ म्हणजे 'रिकनेक्शन विथ कल्चर' वाटतो.- आनंद चौगुले, प्रकल्प व्यवस्थापक, अॅक्सेंचर आयटी कंपनी.