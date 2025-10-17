पुणे

Pune News: हिंजवडीत दिवाळीची धामधूम; मॉल्स, बाजारपेठा आणि फूड स्ट्रीट्स आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीने उजळल्या!

Diwali Shopping: पुण्यातील आयटी हबमध्ये दिवाळीचा माहोल; पर्यावरणपूरक भेटवस्तू आणि पारंपरिक पोशाखांची मागणी वाढली रात्रीही ‘स्ट्रीट मार्केट्स’ दिवाळी खरेदीने ‘उजळले’ आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
हिंजवडी: दिवाळीमुळे हिंजवडी-माण आयटी पार्क परिसरामध्ये अक्षरशः ‘फेस्टिव्ह मूड ऑन’ झाला आहे. बाजारपेठा, मॉल्स आणि फूड कोर्ट््स आयटी कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीने गजबजल्या आहेत.

