पुणे

Hinjewadi Traffic : हिंजवडीत मुसळधार पावसाने वाहतूक ठप्प, आयटी कर्मचाऱ्यांची कोंडी

Pune Rain : हिंजवडी परिसरात झालेल्या जोरदार पावसामुळे लक्ष्मी चौक, विनोदे नगर, भूमकर चौक मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होऊन हजारो आयटी कर्मचारी रस्त्यांवर अडकून राहिले.
Hinjewadi Traffic

Hinjewadi Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंजवडी : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात गुरुवारी (ता.१८) दुपारच्या सुमारास तासभर मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे सर्वच रस्त्यांवर पाणी साचून वाहतूक ठप्प झाली. प्रामुख्याने माण-हिंजवडी रस्ता, लक्ष्मी चौक, विनोदेनगर ते भूमकर चौक भुयारी मार्ग आदी परिसरांत वाहनाच्या दूरवर रांगा लागल्याने हजारो आयटी कर्मचारी कोंडीत अडकले.

Loading content, please wait...
pune
Hinjewadi
Traffic
rain damage crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com