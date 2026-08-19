Hinjewadi Traffic: हिंजवडीतील आयटीयन्सचा संताप फुटला! ‘दररोजचा मोठा वेळ रस्त्यावरच जातो’, आदित्य ठाकरेंसमोर व्यथा

हिंजवडी: ‘‘हिंजवडीसाठी मेट्रो प्रकल्प महत्त्वाचा असला, तरी स्थानकाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था सुधारण्याची गरज आहे. तसेच पादचारी सुविधा, वाहतूक नियोजन आणि पर्यायी मार्ग अशा सुविधा नाहीत,’’ असे सांगत आयटीयन्सनी आणि स्थानिक नागरिकांनी शिवसेनेचे (यूबीटी) माजी मंत्री तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी मांडल्या. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.ठाकरे यांनी मंगळवारी (ता.१८) हिंजवडीचा दौरा केला. या वेळी त्यांनी आयटी कर्मचारी, सोसायटी रहिवासी, ग्रामस्थ आणि आयटी कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींशी संवाद साधला. लक्ष्मी चौकापासून दौऱ्याला सुरुवात करत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील मेट्रो मार्गाचीही पाहणी केली..रोजच्या अडचणींपासून ते नागरी सुविधांच्या प्रश्नांपर्यंत नागरिकांनी या वेळी गाऱ्हाणी मांडली. यावेळी आयटी फोरमचे पवनजित माने, आनंद चौगुले, विजय पाटील, ज्ञानेंद्र हुलसुरे यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थ आणि सोसायटीधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..हिंजवडीतील प्रश्न सोडविण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्यास आपण त्यांच्या सोबत राहू. समस्या सोडविण्यासाठी आंदोलनाची हाक दिल्यास शंभर टक्के येईन.- आदित्य ठाकरे, आमदार, शिवसेना (यूबीटी).नागरिक म्हणाले...अतिक्रमणे हटली, पण रस्ता रुंदीकरण न झाल्याने वाहतुकीचाप्रश्न कायमपर्यायी रस्त्यांच्या विकासाची गतीही वाढवणे आवश्यकरस्ते रुंदीकरणासाठी जमिनी दिलेल्यांना मोबदला दिला जात नाहीबांधकामे सुरू असताना त्याप्रमाणात वाहतूक आणि नागरीसुविधांचे नियोजन झाले नाहीनागरी समस्यांबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केली असतानागरिकांनाच उलट प्रश्न विचारले जातातपाणीपुरवठा, वीज आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन आवश्यक.MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.प्रशासनावर आरोपहिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांनी या वेळी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न प्रामुख्याने मांडला. जाण्या-येण्यासाठी दररोज मोठा वेळ रस्त्यावरच जात असल्याचे सांगितले. तसेच रस्त्यांची क्षमता वाढविणे, पर्यायी मार्ग विकसित करणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप आयटीयन्सनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.