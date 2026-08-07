Crime News: जिच्यावर प्रेम केलं तिच्यावरच संशय, दुसऱ्या तरुणासोबत पाहताच रागातून रॉडने हल्ला; हिंजवडीत रक्तरंजित थरार

हिंजवडी परिसरात प्रेमसंबंधाच्या संशयातून तरुणावर लोखंडी रॉडने हल्ला करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (६ ऑगस्ट) घडली. या हल्ल्यात संबंधित तरुणीसुद्धा गंभीर जखमी झाली आहे. घटनेनंतर पळून जाणाऱ्या संशयित आरोपीला उरुळी कांचन पोलिसांनी पुणे-सोलापूर महामार्गावर नाकाबंदी करून वाहनासह ताब्यात घेतले..अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव दिनेश महादेव झांबरे (वय २३, रा. पळशी, ता. पंढरपूर) असे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनेश आणि संबंधित तरुणीचे शालेय जीवनापासून प्रेमसंबंध होते. पुढील शिक्षणासाठी दोघेही पुण्यात आले होते..दुसऱ्या तरुणासोबत संबंध असल्याचा संशयपुण्यात शिक्षण घेत असताना संबंधित तरुणीचे तिच्या शिक्षण संस्थेतील अन्य एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय दिनेशला आला. या संशयामुळे तो संतप्त झाला होता. त्यानंतर गुरुवारी त्याने संबंधित तरुण आणि तरुणी राहत असलेल्या ठिकाणी थेट धाव घेतली.तेथे दोघांमध्ये वाद झाला. यावेळी दिनेशने दोघांवरही लोखंडी रॉडने हल्ला केला. त्यांच्या डोक्यावर रॉडने गंभीर वार करण्यात आले. या हल्ल्यात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. तरुणीला गंभीर दुखापत झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत..Bhandara Crime News: साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; ३० वर्षीय तरुणाला घेतलं ताब्यात .महामार्गावर नाकाबंदी करून आरोपीला पकडलेहल्ल्यानंतर दिनेशने वाहनातून पंढरपूरच्या दिशेने पळ काढला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर उरुळी कांचन पोलिसांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या. पुणे-सोलापूर महामार्गावर नाकाबंदी करण्यात आली..पोलिसांनी महामार्गावर संशयित वाहनाचा शोध घेत दिनेशला वाहनासह ताब्यात घेतले. त्यामुळे घटनेनंतर पंढरपूरच्या दिशेने पसार होण्याचा त्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला. या प्रकरणी दिनेश महादेव झांबरे याला अटक करण्यात आली असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..Jalna Crime: ५७ दिवसांत न्याय! जालन्यात तीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार प्रकरणाचा निकाल, आरोपीला जन्मठेप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.