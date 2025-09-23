पुणे

Hinjewadi: हिंजवडी माण रस्त्यावर पुन्हा अतिक्रमणांची भीती; दोन महिन्यानंतरही रुंदीकरण रखडलेलेच, राडारोडा पडून, आयटीयन्स वैतागले

Hinjewadi Man road : हिंजवडी-माण रस्त्याचे रुंदीकरण दोन महिन्यांपासून रखडले असून रस्त्यावर राडारोडा तसेच वाहतूक कोंडी कायम आहे. अतिक्रमण पुन्हा होण्याची भीती स्थानिक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
Hinjewadi

Hinjewadi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंजवडी : वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने हिंजवडी-माण, लक्ष्मी चौक, मारुंजी रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला प्रशासनाकडून अद्याप मुहूर्त न लागलेला नाही. दोन महिने उलटूनही रस्त्यांवरचा राडारोडा पडून आहे. त्यामुळे, स्थानिक नागरिक आणि आयटीयन्स वैतागले असून रस्त्यांवर हळूहळू पुन्हा अतिक्रमणे होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्षात रस्त्यांच्या कामांना मुहूर्त लागणार तरी कधी, असा सवाल आयटीयन्ससह स्थानिक रहिवासी विचारत आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Hinjewadi
Traffic
Infrastructure
pune traffic
it park

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com