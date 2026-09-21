पुणे

Pune Metro: आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! हिंजवडी मेट्रो स्थानकांना कंपन्यांची कार्यालये थेट जोडणार; पादचारी पुलांची तयारी

Hinjewadi Metro To Connect IT Offices With Foot Over Bridges: हिंजवडी-माण ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावर आयटी कंपन्यांना थेट स्थानकांशी जोडणारे पादचारी पूल; एका कंपनीची तत्त्वतः मंजुरी, चार कंपन्यांकडून प्रतिसादाची प्रतीक्षा
Hinjewadi Shivajinagar Metro Line 3 Plans Foot Over Bridges To Connect Major IT Companies With Metro Stations In Pune

Hinjewadi Shivajinagar Metro Line 3 Plans Foot Over Bridges To Connect Major IT Companies With Metro Stations In Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : हिंजवडी-माण ते शिवाजीनगर मेट्रो ३ मार्गावर पादचारी पूल तयार करून आयटी कंपन्यांची कार्यालये थेट स्थानकाला जोडण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. तसे आवाहन करण्यात आले होते आणि पाच कंपन्यांशी संपर्क झाला होता. त्‍यापैकी एका कंपनीने प्रतिसाद दिला असून चार कंपन्यांकडून उत्तराची प्रतीक्षा आहे.

Loading content, please wait...
pune
Hinjewadi
it company
district
Pune Metro news
Marathi News Esakal
www.esakal.com