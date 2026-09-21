Pune Metro: आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! हिंजवडी मेट्रो स्थानकांना कंपन्यांची कार्यालये थेट जोडणार; पादचारी पुलांची तयारी

पिंपरी : हिंजवडी-माण ते शिवाजीनगर मेट्रो ३ मार्गावर पादचारी पूल तयार करून आयटी कंपन्यांची कार्यालये थेट स्थानकाला जोडण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. तसे आवाहन करण्यात आले होते आणि पाच कंपन्यांशी संपर्क झाला होता. त्यापैकी एका कंपनीने प्रतिसाद दिला असून चार कंपन्यांकडून उत्तराची प्रतीक्षा आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या मार्गाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे. या सेवेचा सर्वाधिक फायदा आयटी अभियंते व कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. प्रमुख आयटी कंपन्यांची कार्यालये मेट्रो स्थानकांशी जोडण्यासाठी स्वतंत्र पादचारी पूल (एफओबी) उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. .महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड (पीआयटीसीएमआरएल) यांनी प्रमुख आयटी कंपन्यांशी संपर्क साधला आहे. तीन तंत्रज्ञान कंपन्या व अन्य दोन कंपन्यांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यापैकी एका कंपनीने तत्त्वतः मंजुरी दिली. ती दोन ठिकाणी पादचारी पूल उभारणार आहे. खांबांसाठी आवश्यक जमीन ‘एमआयडीसी’कडून उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याने त्यास काहीसा कालावधी लागणार आहे..हिंजवडी आयटी पार्क व इतरही काही कंपन्यांशी चर्चा झाली आहे. एका तंत्रज्ञान कंपनीने त्यास प्रतिसाद दिला आहे. इतर कंपन्यांनी कळवल्यास तसे नियोजन करता येईल.- रिनाज पठाण, मुख्य अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...ट्रो सेवा (टप्पा १) :माण डेपो ते शिवाजीनगर२३ पैकी १७ स्थानकेकंपन्या (फेज १ ते ३) :२३४आयटी पार्कमधील स्थानके : माण डेपो ते हिंजवडी फेज १८एकूण कर्मचारी वर्ग :चार लाख ५० हजार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.