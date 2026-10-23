Pune Hinjawadi Metro: कधी होणार हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रोचे उद्घाटन? मोदींचा बारामती दौरा पुढे ढकलला

पुणे : हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग ३ च्या उद्घाटनाची प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रवाशांना पुन्हा अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ३ नोव्हेंबर रोजी नियोजित बारामती दौरा पुढे ढकलण्यात आल्याने मेट्रोच्या शुभारंभाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या दौऱ्यात मेट्रोचे उद्घाटन होण्याची अपेक्षा होती. आता १६ नोव्हेंबर ही संभाव्य तारीख चर्चेत असली, तरी दौरा किंवा उद्घाटनाबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मोदींच्या दौर्यामुळे उद्घाटनाची अपेक्षापंतप्रधान मोदी बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या परिसरात भगवान बुद्धांच्या पुतळ्यासह विविध महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्वांशी संबंधित प्रदर्शनांचा समावेश असलेल्या ‘प्रेरणास्थळा’चे उद्घाटन करणार होते. मात्र, हा दौरा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त युगेंद्र पवार यांनी दिली. त्यामुळे मेट्रोच्या उद्घाटनासाठीही नव्या तारखेची प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे..मेट्रो मार्ग ३ ची सद्यस्थितीहिंजवडीतील आयटी क्षेत्राला शिवाजीनगरशी जोडणारा हा २३.२ किलोमीटरचा उन्नत मेट्रो मार्ग सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (Public Private Partnership) उभारण्यात आला आहे. या मार्गामुळे आयटी कर्मचार्यांचा प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..मार्गावर दररोज दहाहून अधिक चाचणी फेऱ्या सुरू आहेत. गाड्यांची वेळ, प्रत्येक स्थानकावरील थांब्यांचा कालावधी आणि संपूर्ण प्रवासासाठी लागणारा वेळ तपासला जात आहे. १७ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले असून, २० मेट्रो डबे उपलब्ध झाले आहेत. सुमारे ९० चालकही सेवेसाठी सज्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी.. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...प्रवासी सेवेसाठी सुरक्षा मंजूरीची प्रतीक्षामेट्रोची चाचणी सुरू असली, तरी प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा मंजूरी आणि कार्यान्वयनाची तयारी पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. अधिकृत उद्घाटनाची तारीख जाहीर न झाल्याने हिंजवडी आणि शिवाजीनगरदरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मेट्रो सुरू होण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.