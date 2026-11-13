Maan Hinjewadi Metro : ४ नोव्हेंबरपासून माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावर तब्बल २ लाख ६५ हजार प्रवाशांचा प्रवास

हिंजवडी: रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीत अडकण्याची चिंता नाही की बाजारपेठेत पोहोचल्यावर वाहन लावण्यासाठी जागा शोधण्याची धावपळ... दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाहेर पडलेल्या हिंजवडी, माण आणि परिसरातील नागरिकांना यंदा मेट्रोच्या रूपाने दिलासा मिळाला. नव्याने सुरू झालेल्या माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावर चार नोव्हेंबरपासून एकूण दोन लाख ६५ हजार ६५० प्रवाशांनी प्रवास केला. .दिवाळीनिमित्त पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग होती. कपडे, मिठाई, भेटवस्तू आणि सणासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले. मात्र, सणासुदीच्या काळात खासगी वाहन घेऊन बाजारपेठ गाठताना वाहतूक कोंडी आणि पार्किंग या दोन्ही समस्यांना सामोरे जावे लागते..हिंजवडी परिसरातून पुण्याकडे जाणाऱ्या नागरिकांसाठीही प्रवासासाठी लागणारा वेळ हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. यंदा दिवाळीच्या तोंडावर मेट्रो सेवा सुरू झाल्याने त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा पर्याय मिळाला. कार्यालयीन प्रवासाबरोबरच खरेदी, नातेवाइकांच्या भेटीगाठी आणि कुटुंबासह फेरफटक्यासाठीही नागरिकांनी मेट्रोला पसंती दिली..पाहुण्यांची सफरमेट्रोचा वापर केवळ कामावर जाण्यासाठी मर्यादित राहिलेला नाही. दिवाळीच्या सुटीत कुटुंबासह बाहेर पडण्यासाठी, नातेवाइकांना भेटण्यासाठी आणि घरी आलेल्या पाहुण्यांना शहराची सफर घडवण्यासाठीही नागरिकांनी या पर्यायाची निवड केली. नव्या मार्गावरून प्रवास करण्याची उत्सुकताही होती. त्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांसह सहकुटुंब प्रवास करणाऱ्यांचाही मेट्रोमध्ये वावर दिसला.पिंपरी मेट्रोतही गर्दीदिवाळीच्या सात दिवसांत पिंपरी ते स्वारगेट या ‘पर्पल’ मेट्रो मार्गावरून सुमारे पाच लाख प्रवाशांनी प्रवास केला. पिंपरी चिंचवडमधून पुण्यातील मध्यवर्ती बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी मेट्रोचा पर्याय निवडला..दिवाळीच्या खरेदीसाठी पुण्यातील बाजारपेठेत जायचे होते. गर्दीच्या वेळी वाहन नेल्यास पार्किंगसाठी बराच वेळ वाया जातो. त्यामुळे कुटुंबासह मेट्रोने जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रवासही आरामदायी झाला आणि खरेदीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला. - सौरभ ठाकूर, आयटीयन्स, हिंजवडीमेट्रोचा नवीन पर्याय नागरिकांना उपलब्ध झाला होता. दिवाळीच्या तोंडावर कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व पथके सज्ज होती. या काळात अडीच लाखांपेक्षा अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला.- रिनाज पठाण, मुख्य अभियंता, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.