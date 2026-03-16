पुणे - पीपीपी मॉडेलवर विकसित झालेली व शहरातील पहिली थर्ड रेल तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित झालेली हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइन ३ चे उद्घाटन मे मध्ये होणार आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा मार्ग २३ किलोमीटरचा असून, यापैकी ११ किलोमीटरचा मार्ग मे मध्ये वाहतुकीसाठी खुला होत असून, उर्वरित १२ किलोमीटरचा मार्ग हा जुलैमध्ये खुला होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. .पुणे मेट्रोच्या जिल्हा न्यायालय स्थानक येथे बांधण्यात आलेल्या 'मेट्रो भवन'चे उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी दोन टप्यात या प्रकल्पाचे लोकार्पण होणार असल्याचे सांगितले. सध्या या प्रकल्पाचे ९४ टक्के काम पूर्ण झाले असून, विविध तांत्रिक चाचण्या सुरू आहेत.पहिला टप्पा हा हिंजवडी ते बालेवाडी दरम्यानचा साधारण ११ किलोमीटरचा मार्ग मे महिन्यात प्रवाशांसाठी खुला केला जाईल. यामुळे आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे. उर्वरित दुसरा टप्पा हा बालेवाडी ते शिवाजीनगर दरम्यानचा १२ किलोमीटरचा असून तो जुलैमध्ये वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे..पहिल्यांदाच 'थर्ड रेल'चे तंत्रज्ञानमेट्रोला वीज पुरवठा करण्याचे एक प्रगत तंत्रज्ञान आहे.मेट्रो चालविण्यासाठी लागणारी वीज वरच्या तारांमधून न घेता, रुळाच्या बाजूला असलेल्या तिसऱ्या रुळाद्वारे घेतली जाते.यासाठी दोन रुळांच्या बाजूला एक तिसरा रूळ असतो. त्यात विद्युत प्रवाह असतो.मेट्रो ट्रेनच्या खाली 'कलेक्टर शू' नावाचे उपकरण असते. हे उपकरण तिसऱ्या रुळाला स्पर्श करते. तिथून वीज खेचून ट्रेनच्या इंजिनला पुरवते. .प्रकल्पाची वैशिष्ट्येहा प्रकल्प पीपीपी मॉडेलवर आधारित आहे. टाटा ग्रुप व सिमेन्स यांनी मिळून 'पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड' ही कंपनी स्थापन केली आहे.पुणे विद्यापीठ चौकामध्ये मेट्रोसाठी खास 'डबल डेकर' पूल बांधला आहे.या मेट्रोचा ताशी वेग ८० किमीपर्यंत असू शकतो. ज्यामुळे हिंजवडी ते शिवाजीनगर हे अंतर केवळ ३५ ते ४० मिनिटांत पार करता येईल.