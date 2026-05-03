Pune Metro: माण-हिंजवडी-बालेवाडी मेट्रो ३१ मेपर्यंत सुरू होणार?, पहिला टप्पा अंतिम टप्प्यात, मेट्रो मार्ग-३ च्या कामांना गती..

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्ग-३ ची कामे वेगाने सुरू आहेत. माण-हिंजवडी ते बालेवाडी हा पहिला टप्पा ३१ मेपर्यंत प्रवासी वाहतुकीसाठी खुला करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे..हिंजवडी आयटी हबमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मे अखेरपर्यंत मार्गावरून मेट्रो प्रवासी सेवा करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. त्यासाठी १५ मे रोजी 'टाटा' आणि 'पीएमआरडीए'ची उच्चस्तरीय आढावा बैठक होणार आहे. त्यात प्रत्यक्ष कामाचा आढावा घेऊन मार्ग कार्यान्वित करण्याबाबत अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली..मेट्रो सुरू झाल्यास...३१ मेपर्यंत मेट्रो सेवा कार्यान्वित झाल्यास बालेवाडी स्टेडियमपर्यंत प्रवास करणे सुकरहजारो आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेलहिंजवडी परिसरातील वाहनांचा ताण लक्षणीयरित्या कमी होण्यास मदत होईल..प्रकल्पाची सद्यस्थितीमाण- हिंजवडी- बालेवाडी दरम्यान १२ स्थानकांचे स्थापत्य काम ९५ टक्क्यांहून अधिक पूर्णकिरकोळ दुरुस्ती आणि शेवटच्या टप्प्यातील सजावटीची कामे वेगाने सुरूतांत्रिक चाचण्या आणि प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधांची पडताळणी युद्धपातळीवर.