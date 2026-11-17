वेल्हे: स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही ग्रामीण भागातील अनेक वाड्या-वस्त्यांपर्यंत रस्त्याची सुविधा पोहोचलेली नाही, हे वास्तव राजगड तालुक्यातील घिसर येथील हिरवेवस्ती येथे समोर आले आहे. रस्ता नसल्यामुळे आजारी ७१ वर्षीय रमाबाई भागू हिरवे यांना उपचारासाठी चक्क डोलीतून चार किलोमीटर डोंगरवाटेने वाहून न्यावे लागल्याची हृदयद्रावक घटना रविवार (ता.१५) रोजी घडली. विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा होत असताना एका वृद्ध महिलेला उपचारासाठी अशी जीवघेणी पायपीट करावी लागणे, ही केवळ दुर्दैवी घटना नसून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे..रमाबाई हिरवे यांची रविवारी प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना तातडीने उपचाराची गरज निर्माण झाली. कुटुंबीयांनी उपचारासाठी धावपळ केली; मात्र वस्तीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने रुग्णवाहिका पोहोचणे अशक्य होते. अखेर नाईलाजाने नातेवाईकांनी बांबूच्या डोलीत त्यांना बसवून खांद्यावर उचलले खडकाळ चढ-उताराच्या डोंगरवाटेने चार किलोमीटरचा जीवघेणा प्रवास सुरू केला..वृद्ध महिलेचा मुलगा लक्ष्मण हिरवे,यांच्यासह धनगर वस्तीवरील मारुती रामभाऊ हिरवे,संदीप दगडू हिरवे आणि योगेश दगडू हिरवे यांनी माणुसकीचे दर्शन घडवत आजीला डोलीतून वाहून नेण्याचे धाडस केले.एका बाजूला डोंगरदऱ्या,प्रत्येक पावलागणिक जीवाला धोका, अशा परिस्थितीत त्यांनी आजीला खांद्यावर घेत तब्बल चार किलोमीटरची पायपीट केली. अखेर मुख्य रस्त्यावर पोहोचल्यानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी वेल्हे येथील खासगी दवाखान्यात नेण्यात आले..ही घटना केवळ एका कुटुंबाची वेदना नाही, तर हिरवेवस्तीतील अनेक कुटुंबांच्या रोजच्या संघर्षाचे जिवंत चित्र आहे. एखाद्या आजारी व्यक्तीला वेळेत दवाखान्यात पोहोचवण्यासाठी नातेवाइकांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालावा लागत असेल, तर त्या भागातील रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि मूलभूत विकासाचा प्रश्न किती गंभीर.यावरून लक्षात येते.रस्त्याअभावी केवळ रुग्णांचेच हाल होत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शेतकऱ्यांची शेतीमाल वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनही प्रभावित होत आहे. एखाद्या व्यक्तीची प्रकृती गंभीर झाल्यास वेळेत उपचार मिळतील की नाही, याची शाश्वतीही राहिलेली नाही..प्रशासनाला जाग येणार तरी कधी...?शासनाकडून ग्रामीण विकासासाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र हिरवेवस्तीसारख्या दुर्गम वस्त्यांपर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचत नसतील, तर या योजनांचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत कधी पोहोचणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.