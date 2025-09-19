पुणे

Pune News : इतिहासाचा मार्गदर्शक तारा अनंतात विलीन; ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन मेहेंदळे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार

Gajanan Mehendale : ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन मेहेंदळे यांच्या पार्थिवावर पुण्यात वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले; अनेक मान्यवरांनी त्यांच्या कार्याला श्रद्धांजली अर्पण केली.
पुणे : ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजानन मेहेंदळे यांच्या पार्थिवावर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचे भाचे सत्येन वेलणकर यांनी मंत्राग्नी दिला. त्यापूर्वी त्यांचे पार्थिव भारत इतिहास संशोधक मंडळात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. विविध संस्था, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह साहित्यिक, इतिहास अभ्यासकांनी त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेतले.

