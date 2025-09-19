Pune News : इतिहासाचा मार्गदर्शक तारा अनंतात विलीन; ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन मेहेंदळे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार

पुणे : ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजानन मेहेंदळे यांच्या पार्थिवावर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचे भाचे सत्येन वेलणकर यांनी मंत्राग्नी दिला. त्यापूर्वी त्यांचे पार्थिव भारत इतिहास संशोधक मंडळात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. विविध संस्था, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह साहित्यिक, इतिहास अभ्यासकांनी त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेतले..नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी वैकुंठ स्मशानभूमी येथे मेहेंदळे यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेतले. मेहेंदळे यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी, निवृत्त विंग कमांडर शशिकांत ओक, मूर्तिशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. गो. बं. देगलूरकर, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित, ज्येष्ठ इतिहासतज्ज्ञ पांडुरंग बलकवडे, अरविंद जामखेडकर, श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचे सुधीर थोरात, इतिहास अभ्यासक विक्रमसिंह मोहिते, मोहन शेटे, भूपाल पटवर्धन, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, लीना मेहेंदळे, आमदार भीमराव तापकीर यांसह मंदार लवाटे, कर्नल पराग मोडक, अभिनेते राहुल सोलापूरकर, केदार फाळके, यशोवर्धन वाळिंबे, बी. डी. कुलकर्णी, अनुराधा कुलकर्णी, श्रीनिवास कुलकर्णी, राजेंद्र जोग उपस्थित होते..मेहेंदळे तपस्वी इतिहास संशोधक होते : मोहन भागवत‘‘ गजानन मेहेंदळे यांच्या निधनामुळे एक सत्यनिष्ठ आणि तपस्वी इतिहास संशोधक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. भारतीय इतिहास संशोधनाच्या क्षेत्रात परिश्रमपूर्वक प्रावीण्य मिळवून मेहेंदळे यांनी श्री शिवछत्रपती यांच्या इतिहासाची साधने भारतभर धुंडाळली. त्यांची ही तपस्या नवीन इतिहास संशोधकांना आदर्शवत आहे,’’ अशा शब्दांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.