पुणे

Chakan History: दोनशे वर्षांपूर्वीच्या चाकणची झलक नकाशात! संग्रामदुर्ग किल्ल्याचे ऐतिहासिक रूप आले समोर

Rare 200 Year Old Map Reveals Historic Chakan And Sangramdurg Fort: दोनशे वर्षांपूर्वीचा ब्रिटिश नकाशा उघड करतोय संग्रामदुर्ग किल्ल्याची मूळ रचना, चाकण शहराचा विस्तार आणि दुर्गाभोवतीचा ऐतिहासिक भूगोल
Chakan Historic Map From 1818 Shows Sangramdurg Fort And Its Surroundings Offering A Rare Glimpse Into The Citys Past

Chakan Historic Map From 1818 Shows Sangramdurg Fort And Its Surroundings Offering A Rare Glimpse Into The Citys Past

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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‘चाकण : चाकण शहर व ऐतिहासिक संग्रामदुर्ग भुईकोट किल्ल्याचा २०० वर्षांपूर्वीचा नकाशा मिळाला आहे. तो पुरातत्त्व विभागाकडे आहे. चाकण शहराचा व ऐतिहासिक भुईकोट किल्ले संग्रामदुर्गाचा हा दुर्मीळ नकाशा १८१८मध्ये रेखाटण्यात आला होता. १८२१मध्ये तो प्रकाशित करण्यात आला.

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