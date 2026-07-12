Davdi Free Eye Camp: दावडीत दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी मोफत नेत्र तपासणी व शस्त्रक्रिया; २ हजारांहून अधिक रुग्णांना नवदृष्टी

दावडी : दावडी (ता.खेड) येथील बापूसाहेब महाराज मंदिरात दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी आयोजित करण्यात येणारे मोफत नेत्र तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिर हे गावातील सामाजिक बांधिलकीचे आणि सेवाभावाचे प्रतीक ठरत आहे. रामसुकृत कल्याण फाउंडेशनच्या पुढाकारातून आणि तेजोमय आय केअर फाउंडेशनच्या सहकार्याने हा उपक्रम गेल्या अनेक वर्षांपासून अखंडपणे राबविण्यात येत असून, तो आता दावडीची एक ऐतिहासिक परंपरा बनला आहे..शिबिरात दर महिन्याला सुमारे १०० ते १२० रुग्णांची मोफत नेत्र तपासणी केली जाते. तपासणीत मोतीबिंदूचे निदान झालेल्या सुमारे ३० ते ४० रुग्णांना पुण्यात नेऊन पूर्णपणे विनामूल्य शस्त्रक्रिया करण्यात येते. आजपर्यंत २,००० हून अधिक रुग्णांच्या मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडल्या असून, या उपक्रमामुळे हजारो नागरिकांना नवदृष्टी मिळाली आहे..नेत्र तपासणीबरोबरच श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या सहकार्याने कानांची तपासणी, गरजू लाभार्थ्यांना मोफत श्रवणयंत्रांचे वितरण तसेच सामान्य आरोग्य तपासणीचेही आयोजन करण्यात येते. त्यामुळे हे शिबिर सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा देणारे केंद्र म्हणून ओळखले जात आहे..या सेवाकार्यात रामसुकृत कल्याण फाउंडेशनचे संभाजी आबा घारे, दीपक घारे, जयसिंगराव घारे, बाबाजी दौंडकर, सत्यवान कान्हूरकर यांच्यासह अनेक गावकरी स्वयंसेवक उत्साहाने सहभाग नोंदवितात. प्रवचन, नाश्ता आणि आरोग्य तपासणी अशा विविध उपक्रमांमुळे हे शिबिर सामाजिक ऐक्य आणि सेवाभाव जपणारी दावडीची प्रेरणादायी परंपरा ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.