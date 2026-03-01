ऐतिहासिक कामगिरी! ‘सीआरपीएफ’कडून ७६७ आयईडी निकामी; पुण्यातील ‘आयआयएम’ ठरली सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्था, हजारो किलो स्फोटके जप्त..

पुणे: देशात मोठी जीवितहानी घडवून आणण्याच्या देशविघातक शक्तींचे मनसुबे उधळून लावत, केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने (सीआरपीएफ) २०२५ या वर्षात तब्बल सहा हजार ५१० किलो स्फोटके आणि ७६७ ‘आयईडी’ (इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाईस) जप्त करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या कारवाईमुळे देशावरील मोठे संकट टळले असून, अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. या यशामागे सुरक्षा दलांना ‘आयईडी’ निकामी करण्याचे अद्ययावत प्रशिक्षण देणाऱ्या पुण्यातील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ आयईडी मॅनेजमेंट’ (आयआयएम) या संस्थेचे मोलाचे योगदान आहे..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .‘पुणे श्रमिक पत्रकार संघा’तर्फे ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ आयईडी मॅनेजमेंट’ येथे अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी बोलताना ‘आयआयएम’चे महासंचालक आणि प्राचार्य के. के. पांडे म्हणाले, ‘‘२०१२ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेने गेल्या १४ वर्षांत आपली क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. आतापर्यंत १२ हजार ५५३ हून अधिक अधिकारी आणि जवानांना येथे प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये विविध राज्यांचे पोलिस दल, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दले (सीएपीएफ), विशेष कृती दले आणि मित्र राष्ट्र यांचा समावेश आहे..संस्थेची क्षमता वाढल्याने जवानांचे ‘आयईडी’ शोधण्याचे आणि ते निकामी करण्याचे कौशल्य वाढले असून, परिणामी घातपाताच्या घटनांमध्ये मोठी घट झाली आहे. याच कामगिरीची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते संस्थेला ‘सीआरपीएफ’ची ‘सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्था’ म्हणून गौरविण्यात आले. प्रशिक्षणामध्ये आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः पावसाळ्यात किंवा प्रतिकूल हवामानात जवानांना प्रत्यक्ष मैदानी प्रशिक्षण देणे कठीण जाते. अशा वेळी ‘एआय’च्या माध्यमातून आभासी स्वरूपात प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून जवानांच्या सरावात कोणताही खंड पडणार नाही.’’.Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...स्वदेशी उपकरणांसाठी संशोधन‘‘सध्या तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले असले, तरी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर मानवी निरीक्षण हेच ‘आयईडी’ शोधण्यात सर्वात कळीचा मुद्दा ठरतो. केवळ उपकरणांवर अवलंबून न राहता जवान स्वतःचे निरीक्षण आणि उपकरणांची जोड यांची सांगड घालून मोहिमा फत्ते करत आहेत. भविष्यात ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देत ‘डीआरडीओ’च्या मदतीने स्वदेशी उपकरणांच्या निर्मितीसाठी संशोधन सुरू आहे,’’ असे के. के. पांडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.