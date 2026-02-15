पुणे

Pune District Politics: भोरमध्ये दांपत्य प्रथमच एकाच वेळी सदस्य; राष्ट्रवादीचे विक्रम खुटवड जिल्हा परिषदेला, तर तृप्ती खुटवड पंचायत समितीला विजयी!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नसरापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालात भोर तालुक्यातील राजकीय इतिहासात प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या एकाच गटात पती जिल्हा परिषद सदस्य, तर त्याच गटातील एका गणात पत्नी पंचायत समिती सदस्य झाली आहे.

