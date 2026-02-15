Pune District Politics: भोरमध्ये दांपत्य प्रथमच एकाच वेळी सदस्य; राष्ट्रवादीचे विक्रम खुटवड जिल्हा परिषदेला, तर तृप्ती खुटवड पंचायत समितीला विजयी!

नसरापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालात भोर तालुक्यातील राजकीय इतिहासात प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या एकाच गटात पती जिल्हा परिषद सदस्य, तर त्याच गटातील एका गणात पत्नी पंचायत समिती सदस्य झाली आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.भोरचे दिवंगत माजी आमदार काशिनाथराव खुटवड यांचे चिरंजीव विक्रम खुटवड हे कामथडी- भोंगवली जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून विजयी झाले, तर त्यांच्या पत्नी तृप्ती विक्रम खुटवड या त्याच गटातील कामथडी या महिला राखीव पंचायत समिती गणातून विजयी झाल्या आहेत. विक्रम खुटवड यापूर्वी सन २००७ मध्ये पंचायत समिती सदस्य झाले होते. त्यावेळी तालुक्याचे उपसभापती देखिल झाले होते. त्यानंतर सन २०१२ मध्ये त्यांच्या पत्नी तृप्ती खुटवड या जिल्हा परिषद सदस्या झाल्या होत्या..राष्ट्रवादी काँग्रेसशी एकनिष्ठ असलेल्या या कुटुंबाची पक्षाच्या नेतृत्वाकडून नेहमी सन्मानपूर्वक दखल घेतली गेली. दिवंगत अजित पवार यांनी सन २०१४ला विक्रम खुटवड यांना विधानसभेची उमेदवारी दिली होती, त्या वेळी पराभव झाला तरी खुटवड कुटुंब पक्षापासून कधी दूर गेले नाही. सन २०१७ला विक्रम खुटवड यांनी स्वतः जिल्हा परिषदेची उमेदवारी नाकारत इतरांना संधी दिली व पक्षाच्या सर्व निवडणुका कार्यक्रमात ते पूर्णवेळ पक्षाबरोबर राहिले..यावेळीच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी विक्रम खुटवड कामथडी- भोंगवली गटासाठी इच्छुक असताना पक्षातील इतरही नेतेही इच्छुक होते. पक्षाच्या वतीने झालेल्या सर्व्हेक्षणात विक्रम यांना पसंती मिळाल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेची उमेदवारी देण्यात आली. यावेळी कामथडी गणासाठी पक्षातील महिला नेत्यांना संधी देण्यात आली होती, परंतु ती त्यांनी नाकारल्यावर सक्षम, निवडून येणाऱ्या महिला म्हणून तृप्ती यांना विचारण्यात आले. त्यांनी प्रथम नकारच दिला होता, परंतु पक्षातील वरिष्ठाच्या आग्रहास्तव उमेदवारी स्वीकारून लढण्याची तयारी केली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...पती- पत्नीच्या उमेदवारीवर विरोधकांसह अनेकांनी चर्चा केली, परंतु मतदारांनी विक्रम व तृप्ती या दोघांनाही भरपूर मतदान करून विजयी केले. विक्रम यांना ११ हजार ५०२ मते मिळाली व १७९४ मतांनी ते विजयी झाले, तर तृप्ती यांना ६ हजार ९६५ मते मिळाली त्या १८०६ मतांनी विजयी झाल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.