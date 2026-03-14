Maharashtra State Cooperative Bank : राज्य बँक ठरली यूपीआय स्वीकारणारी देशातील पहिली शिखर बँक

पुणे - राज्यातील सहकार क्षेत्रातील बँकिंग व्यवहार अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'एअरपे' या तंत्रज्ञान कंपनीसोबत सहयोग करार करून बँकेने स्वतंत्र यूपीआय स्वीकारकर्ता बँक म्हणून सेवा सुरू केली आहे..स्वतःचे अधिकृत यूपीआय हँडल (upi@mscbank) असलेली देशातील पहिली राज्य शिखर बँक बनण्याचा मान मिळविला आहे, अशी माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्रातील त्रिस्तरीय रचनेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शिखर बँक म्हणून कार्यरत आहे. या व्यवस्थेत राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सुमारे २१ हजारांहून अधिक विकास सोसायट्या सहभागी आहेत. सहकारातील या सर्व संस्थांना आधुनिक डिजिटल पेमेंट प्रणालीशी जोडण्यासाठी आणि त्यांचे बँकिंग व्यवहार अधिक गतिमान करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे..या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 'एअरपे' या तंत्रज्ञान कंपनीच्या सहकार्याने यूपीआय स्वीकारकर्ता बँक म्हणून सेवा देणार आहे. 'सहकाराअंतर्गत सहकार' या मूलभूत तत्त्वानुसार सहकार क्षेत्रातील सर्व संस्थांना एकाच डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे उद्दिष्ट या उपक्रमामागे आहे..सध्या अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांना यूपीआय सेवा घेण्यासाठी व्यापारी बँकांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, राज्य सहकारी बँकेला यूपीआय स्वीकारण्याचा दर्जा मिळाल्याने सहकार क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहार आता सहकार व्यवस्थेच्या अंतर्गतच सुरक्षित आणि स्वतंत्रपणे होऊ शकणार आहेत.या उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, विविध सहकारी संस्था, दूध संघ, साखर कारखाने आणि इतर सहकारी संस्थांना अधिकृत यूपीआय हँडल (upi@mscbank) उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे या संस्थांना पेमेंट स्वीकारण्यासाठी शिखर बँकेचे अधिकृत यूपीआय हँडल वापरणे शक्य होणार आहे..या उपक्रमामुळे सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होतील, तसेच सहकार व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. डिजिटल क्रांतीच्या युगात ग्रामीण भागातील सभासद आणि शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक बँकिंग सेवा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्र डिजिटलदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी होईल, असा विश्वास बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केला.