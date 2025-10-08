पुणे

Pune Grand Challenge : ‘पुणे ग्रँड सायकल टूर’ जानेवारीमध्ये होणार; स्पर्धेचा ‘यूसीआय’च्या दिनदर्शिकेत समावेश

Cycling In India : जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या प्रयत्नांमुळे, १९ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान होणाऱ्या 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेला 'युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (UCI)' कडून अधिकृत जागतिक मान्यता मिळाली आहे, जो भारतासाठीचा पहिलाच मान आहे.
पुणे : ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ ही आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान होणार आहे. या स्पर्धेला युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (यूसीआय) या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग संघटनेने त्यांच्या पुढील वर्षाच्या दिनदर्शिकेत समाविष्ट केले आहे. भारतात अशा प्रकारच्या स्पर्धेला पहिल्यांदाच असा मान मिळाला आहे.

