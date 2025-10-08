Pune Grand Challenge : ‘पुणे ग्रँड सायकल टूर’ जानेवारीमध्ये होणार; स्पर्धेचा ‘यूसीआय’च्या दिनदर्शिकेत समावेश

पुणे : ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ ही आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान होणार आहे. या स्पर्धेला युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (यूसीआय) या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग संघटनेने त्यांच्या पुढील वर्षाच्या दिनदर्शिकेत समाविष्ट केले आहे. भारतात अशा प्रकारच्या स्पर्धेला पहिल्यांदाच असा मान मिळाला आहे..जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘टूर डी फ्रान्स’च्या धर्तीवर पुण्यातही आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचा पुढाकार घेतला आहे. ही स्पर्धा जानेवारीत होणार असून सहभागी होणारे स्पर्धक २०२८ मध्ये ऑलिपिंकसाठी पात्र ठरणार आहेत. स्पर्धा चार टप्प्यांत ६८९ किलोमीटरमध्ये होईल. यात किमान दीड हजार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सायकलपटू सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून पुण्याला प्रमुख पर्यटनस्थळ, जागतिक क्रीडा केंद्र म्हणून जागतिक पातळीवर मान्यता मिळणार आहे..Pune News : महापालिका निवडणुकीसाठी ५ हजार मतदान केंद्र.स्पर्धेला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकारी डुडी प्रयत्नशील होते. त्यासाठी ‘यूसीआय’ने त्यांच्या पुढील वर्षाच्या दिनदर्शिकेत समावेश करणे गरजेचे होते. अखेर डुडी यांच्या प्रयत्नांना यश आले. सायकलिंग स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच असा मान मिळालेली पहिलीच स्पर्धा ठरल्याचे डुडी यांनी स्पष्ट केले. यूसीआय व्यवस्थापन समितीच्या अलीकडील बैठकीत स्पर्धेला ‘क्लास-२’ श्रेणी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुणे शहराला आता आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग नकाशावर औपचारिकरीत्या स्थान मिळणार आहे..धोरण ठरविणारी सर्वोच्च संस्थाजागतिक सायकलिंग क्रीडा क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी यूसीआय व्यवस्थापन समिती ही संस्था म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग संघटनेची सर्वोच्च कार्यकारी समिती आहे, ती आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगच्या विविध बाबींवर निर्णय घेते. त्यामध्ये नवीन स्पर्धांचा यूसीआय दिनदर्शिकेत समावेश करणे, तसेच स्पर्धेचा दर्जा व श्रेणी निश्चित करणे यांचा समावेश होतो. .याशिवाय स्पर्धांचे नियम, पात्रता निकष, डोपिंग नियंत्रण व्यवस्था आणि आयोजन मानके समिती ठरवते. आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगच्या धोरणात्मक विकासाचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही समितीकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.