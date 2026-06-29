Pune Nasrapur Crime: नसरापूर प्रकरणाचा ऐतिहासिक निकाल! उन्हाळी सुटी रद्द करून झाली सुनावणी, १६ दिवसांत ५५ साक्षींची नोंद

पुणे : नसरापूर प्रकरणात न्यायालयात केवळ १६ दिवसांत ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. पोलिस आणि सरकारी पक्षाने मांडलेल्या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निकाल दिला. विशेष म्हणजे या खटल्याच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाने उन्हाळी सुटी रद्द करून दररोज कामकाज चालवले, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसर आणि पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिली. .Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.नसरापूर (ता. भोर) येथील अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या निरागस मुलीवर पाशवी अत्याचार करून तिचा थंड डोक्याने खून करणाऱ्या ६५ वर्षीय नराधम भीमराव प्रभाकर कांबळे याला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या या निकालानंतर विशेष सरकारी वकील अजय मिसर आणि पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी सोमवारी (ता. २९) दुपारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत गुन्ह्याचा तपास आणि खटल्याची माहिती दिली..चिमुकलीवर ३९ मिनिटे अत्याचार, शरीरावर १८ गंभीर जखमाआरोपी कांबळे याने चिमुकली आजीसोबत एकटीच राहत असल्याची रेकी केली होती. घटनेच्या दिवशी मुलीला गाईचे वासरू दाखवण्याचे आणि गाठी-शेव देण्याचे आमिष दाखवून त्याने तिला गोठ्यात नेले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या विश्लेषणावरून, आरोपी मुलीला दुपारी तीन वाजून १२ मिनिटांनी घेऊन गेला. त्यानंतर ३९ मिनिटांमध्ये नराधमाने चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केला. तिच्या शरीरावर १८ गंभीर जखमा करून तिचा खून केला. क्रूरतेचा कळस म्हणजे, मुलीच्या मृत्यूनंतरही या नराधमाने तिच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार केल्याची माहिती मिसर यांनी दिली..आरोपी दयेस अजिबात पात्र नाही : अजय मिसरमिसर म्हणाले, ‘‘आरोपीने वयाच्या ३८ व्या वर्षी एका ६५ वर्षीय महिलेवर अत्याचार केला होता, ज्यातून तो निर्दोष सुटला होता. आता वयाच्या ६५ व्या वर्षी त्याने तीन वर्षे दोन महिने वयाच्या बालिकेवर अत्याचार केला. आरोपीचे वय ६५ वर्षे आहे, हा मुद्दा त्याच्या बाजूने मांडून फाशी न देण्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. परंतु, या वयातही त्याची लैंगिक वासनेची भूक संपलेली नाही आणि जन्मठेप झाल्यास तो समाजाला अधिक घातक ठरेल, हा मुद्दा आम्ही मांडला. आम्ही देश पातळीवरील १२ महत्त्वाच्या ‘लॉ केस स्टडीज’ न्यायालयात वाचून दाखवल्या. पोलिस तपास, पंचांसमक्ष केलेला व्हिडिओ पंचनामा, सायबर तज्ज्ञ आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या (एफएसएल) अहवालाच्या आधारे पुराव्यांची साखळी अचूक जोडली. सर्व साक्षी ‘ई-साक्ष’ पोर्टलवर नोंदवण्यात आल्या. विशेष म्हणजे चिमुकलीला न्याय देण्यासाठी एकाच दिवसात १० साक्षीदारांच्या महत्त्वपूर्ण साक्षी नोंदवण्यात आल्या.’’.१५ दिवसांत १२०० पानांचे ‘फुलप्रूफ’ दोषारोपपत्रपोलिस अधीक्षक गिल म्हणाले, ‘‘नसरापूरमधील या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष होता. ‘आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही न्याय करू’, अशी संतप्त मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली. या घटनेनंतर समाजात पोलिस आणि न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे की काय, असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. परंतु, कायदेशीर मार्गाने आरोपीला कठोर शिक्षा देऊ, असे आश्वासन आम्ही दिले होते. त्यानुसार, आमच्या पथकाने रात्रंदिवस एक करून अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानांचे ‘फुलप्रूफ’ आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. या तपासात ‘व्हर्च्युअल पंचनामा’ आणि घटनेचे ‘रिक्रिएशन’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली. या निकालानंतर समाजाचा पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. आम्ही न्यायालयाचे मनापासून आभारी आहोत.’’.Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.\rया प्रकरणात बारामतीचे अतिरिक्त अधीक्षक गणेश बिरादार, भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेद्रसिंह गौर, पोलिस उपअधीक्षक राजेंद्र मायणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथकाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार, दत्ताजीराव मोहिते, सहाय्यक निरीक्षक तुकाराम राठोड, पोलिस उपनिरीक्षक माधुरी झेंडगे, सहाय्यक फौजदार शंकर नवले, पोलिस हवालदार नाना मदने, गणेश धनवे, ए.आर. चमनशेख, अक्षय नलावडे, एम.एस. भगत यांच्यासह पोलिस अंमलदारांनी विशेष प्रयत्न केले, असे पोलिस अधीक्षक गिल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.