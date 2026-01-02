पुणे

Pune News:'पेरणे फाटा येथे ऐतिहासिक विजयस्तंभास वंदन'; लाखो आंबेडकरी अनुयायांचा उसळला जनसागर, रात्री उशिरापर्यंत अखंड रांगा!

lakhs gather at Perne Phata for Vijay Stambh Darshan: कोरेगाव भीमा विजयस्तंभास लाखो आंबेडकरी अनुयायांचा अभिवादन सोहळा
Lakhs of Ambedkarite followers line up late into the night to pay tribute at the historic Vijay Stambh at Perne Phata.

Lakhs of Ambedkarite followers line up late into the night to pay tribute at the historic Vijay Stambh at Perne Phata.

कोरेगाव भीमा : कोरेगाव भीमा जवळ पेरणे फाटा (ता. हवेली) येथे २०८व्या शौर्यदिनानिमित्त ऐतिहासिक विजयस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी हाती निळे झेंडे व मुखी ‘जय भीम’ची गर्जना करीत लाखो आंबेडकरी अनुयायांचा जनसागर उसळला. उत्साहपूर्ण वातावरणाने संपूर्ण विजयस्तंभ परिसर व अहिल्यानगर रस्ता गर्दीने अक्षरशः फुलून गेला होता. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत अभिवादनासाठी अखंड रांगा लागल्या होत्या.

