विश्रांतवाडी: येरवडा येथील शहादवलबाबा दर्गा परिसरात उड्डाणपुलाच्या कामासाठी सुरू असलेल्या खोदकामात पेशवेकालीन ऐतिहासिक विहीर उघडकीस आली आहे. या विहिरीत आजही पाणी असून, नैसर्गिक झरे जिवंत आहेत. मात्र, उड्डाणपुलाच्या कामात ही ऐतिहासिक वास्तू बुजवली जाण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांमधून चिंता व्यक्त होत आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.वाढते शहरीकरण आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा नैसर्गिक जलस्रोत जतन करण्याची गरज आहे. डेक्कन कॉलेजच्या पुरातत्त्व विभागातील संशोधकांनी या विहिरीची पाहणी केली असता, बांधकामात वेगवेगळ्या कालखंडांतील तीन प्रकारचे दगड आढळले आहेत. त्यामुळे या वास्तूचा इतिहास पेशवे कालखंडापूर्वीपर्यंत असण्याची शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. केवळ ऐतिहासिक वारसाच नव्हे, तर भविष्यात उपयोगी ठरू शकणारा हा जलस्रोत नष्ट होऊ नये, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..तीन थरांतून उलगडला इतिहासया विहिरीच्या बांधकामात तीन प्रकारचे दगड आढळले आहेत. सर्वांत वरचा थर ब्रिटिशकालीन असल्याचे दिसते. विहिरीतून पाणी उपसण्यासाठी पूर्वी मोटेचा वापर केला जात होता. त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा एक खांब आजही विहिरीला जोडलेला आहे. विहिरीच्या सर्वांत खालच्या बांधकामाचा थर पेशवे आणि ब्रिटिश काळाच्याही आधीचा असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विहिरीतील नैसर्गिक झरे आजही जिवंत असल्याने तिच्या ऐतिहासिक महत्त्वाबरोबरच जलस्रोत म्हणूनही जतन होणे आवश्यक आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शहादवलबाबा दर्ग्याजवळील खोदकामात उघडकीस आलेली विहीर पेशवे कालखंडाच्या आधीचीही असू शकते. बांधकामात तीन प्रकारचे दगड आढळले असून, सर्वांत वरचा थर ब्रिटिशकालीन असू शकतो. सर्वांत खालचा बांधकामाचा थर त्याहून अधिक प्राचीन असण्याची शक्यता आहे. याबाबत ऐतिहासिक संदर्भाचा अभ्यास केल्यानंतर अधिक स्पष्टता येईल.- डॉ. सचिन विद्याधर जोशी, डेक्कन कॉलेजचे संशोधक व पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.