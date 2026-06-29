पुणे

Pune Death Penalty: पुण्यातील फाशीच्या शिक्षांचा इतिहास; गाजलेल्या गुन्ह्यांपासून नसरापूर प्रकरणापर्यंत कठोर न्यायाची परंपरा

Nasrapur case and Pune judicial history: नसरापूरसह जोशी-अभ्यंकर, वैद्य हत्या, नयना पुजारी, संतोष माने आणि वेल्हे प्रकरणांतून पुण्यातील न्यायालयांनी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षांमुळे कठोर न्यायव्यवस्थेची परंपरा अधोरेखित
Pune's Landmark Death Sentence Cases: A Timeline of Justice in Heinous Crimes

Pune's Landmark Death Sentence Cases: A Timeline of Justice in Heinous Crimes

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : नसरापूर येथील चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर पुण्यातील गाजलेल्या फाशीच्या शिक्षांची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. जोशी-अभ्यंकर हत्याकांड, जनरल अरुण कुमार वैद्य यांच्या हत्येचे प्रकरण, संतोष माने बस हत्याकांड, नयना पुजारी सामूहिक बलात्कार-खून प्रकरण आणि वेल्हे तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-खून प्रकरण अशा अनेक खटल्यांनी न्यायव्यवस्थेतील कठोर भूमिकेची नोंद इतिहासात केली आहे.

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