Pune Death Penalty: पुण्यातील फाशीच्या शिक्षांचा इतिहास; गाजलेल्या गुन्ह्यांपासून नसरापूर प्रकरणापर्यंत कठोर न्यायाची परंपरा

पुणे : नसरापूर येथील चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर पुण्यातील गाजलेल्या फाशीच्या शिक्षांची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. जोशी-अभ्यंकर हत्याकांड, जनरल अरुण कुमार वैद्य यांच्या हत्येचे प्रकरण, संतोष माने बस हत्याकांड, नयना पुजारी सामूहिक बलात्कार-खून प्रकरण आणि वेल्हे तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-खून प्रकरण अशा अनेक खटल्यांनी न्यायव्यवस्थेतील कठोर भूमिकेची नोंद इतिहासात केली आहे..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.जोशी-अभ्यंकर हत्याकांड : पुण्याला हादरवणाऱ्या मालिकेतील हत्यांनंतर फाशीजानेवारी १९७६ ते मार्च १९७७ या कालावधीत पुण्यात घडलेल्या जोशी-अभ्यंकर हत्याकांडाने संपूर्ण देश हादरला होता. राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप आणि मुनव्वर शाह यांनी केलेल्या सलग हत्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. न्यायालयाने चौघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर २७ नोव्हेंबर १९८३ रोजी येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात त्यांना फाशी देण्यात आली..जनरल अरुण कुमार वैद्य हत्या प्रकरणमाजी लष्करप्रमुख जनरल अरुण कुमार वैद्य यांच्या हत्येप्रकरणी 'खलिस्तान कमांडो फोर्स'चे अतिरेकी हरजिंदर सिंग जिंदा आणि सुखदेव सिंग सुखा यांना विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ती कायम ठेवल्यानंतर दोघांना येरवडा कारागृहात फाशी देण्यात आली..संतोष माने बस हत्याकांड२५ जानेवारी २०१२ रोजी संतोष माने याने स्वारगेट डेपोतून एसटी बस पळवून पुण्याच्या रस्त्यांवर बेदरकारपणे चालवत नऊ जणांचा बळी घेतला, तर ३७ जण जखमी झाले. सत्र न्यायालयाने आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित केली..नयना पुजारी सामूहिक बलात्कार व खून७ ऑक्टोबर २००९ रोजी संगणक अभियंता नयना पुजारी यांचे अपहरण करून त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील योगेश राऊत, महेश ठाकूर आणि विश्वास कदम या तिघांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेच्या अंतिम निर्णयासाठी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.वेल्हेतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व हत्याफेब्रुवारी २०२१ मध्ये पानशेत धरणाजवळील कुरण खुर्द येथील आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या संजय बबन काटकर याला जलदगती न्यायालयाने 'मरेपर्यंत फाशी' अशी शिक्षा सुनावली होती. या निकालाचे राज्यभर स्वागत झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.