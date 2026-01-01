होली एंजल्स शाळेत क्रीडा महोत्सव
मांजरी खुर्द, ता. १ : शिस्तबद्ध संचलन, चित्ताकर्षक कसरती, उत्कंठा वाढविणारी चिमुकल्यांची स्पर्धा आणि वेळोवेळी पालकांकडून होणारा टाळ्या, आरोळ्यांचा वर्षाव, अशा उत्साही वातावरणात होली एंजल्स शाळेचा वार्षिक क्रीडा महोत्सव पार पडला. माजी नगरसेवक महेंद्र पठारे यांच्या हस्ते ज्योत प्रज्वलित करून महोत्सवाचे उद्घाटन झाले.
अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष सोमनाथ आव्हाळे, शाळेच्या प्राचार्या सिस्टर अलका व व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुख सिस्टर मर्सि जॉर्ज आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्राथमिक विभागातील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले सांघिक संचलन, शारीरिक कवायती तसेच विविध क्रीडा स्पर्धांमधील सादरीकरणामुळे पालक, प्रेक्षक भारावून गेले होते. विद्यार्थ्यांमधील साहसी गुण वाढीस लागावे म्हणून शाळेत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांपैकीच लाठीकाठी, मल्लखांब, दांडपट्टा, फायर रिंग यासारख्या साहसी खेळांच्या प्रात्यक्षिकातून विद्यार्थ्यांनी सर्वांचीच मने जिंकली. अभ्यासेतर कलागुणांबरोबरच वार्षिक मूल्यमापनातही नैपुण्य दाखवलेल्या विद्यार्थ्यांचा यावेळी सन्मान पदक, स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तीपत्रक देवून गौरव करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.