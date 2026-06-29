पुणे

Cooperative Bank Loan Recovery Support: थकीत कर्जवसुलीस गती देण्यासाठी सहकारी बँकांना पोलिस संरक्षण व प्रशासकीय सहकार्याचे गृह विभागाचे निर्देश

सहकारी बँकांच्या थकीत कर्जवसुलीसाठी पोलिस व महसूल प्रशासनाच्या समन्वयातून गती देण्याचे गृह विभागाचे निर्देश; तारण मालमत्तेचा ताबा मिळवताना वेळेवर संरक्षण व सहकार्याची हमी
Maharashtra Home Department directs police and revenue officials to expedite debt recovery for cooperative banks

Maharashtra Home Department directs police and revenue officials to expedite debt recovery for cooperative banks

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : राज्यातील सहकारी बँकांना थकीत कर्जवसुली करताना येणाऱ्या अडचणींची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. पोलिस व महसूल प्रशासनाच्या समन्वयातून वसुली प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत.

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