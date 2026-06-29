Cooperative Bank Loan Recovery Support: थकीत कर्जवसुलीस गती देण्यासाठी सहकारी बँकांना पोलिस संरक्षण व प्रशासकीय सहकार्याचे गृह विभागाचे निर्देश

पुणे : राज्यातील सहकारी बँकांना थकीत कर्जवसुली करताना येणाऱ्या अडचणींची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. पोलिस व महसूल प्रशासनाच्या समन्वयातून वसुली प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत..जनसेवा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र हिरेमठ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनानंतर मंत्रालयात या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. कर्जवसुली दरम्यान तारण मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे बँकांचा ‘एनपीए’ वाढतो. .याकडे बँकेचे उपाध्यक्ष रवी तुपे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष पोळेकर, वसुली अधिकारी अभय भंडारे, सुधीर कुचेकर यांनी लक्ष वेधले. यावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या मालमत्तांचा ताबा घेताना बँकांना पोलिस संरक्षण आणि वेळेवर प्रशासकीय सहकार्य देण्याचे निर्देश म्हैसकर यांनी दिले. या बैठकीस नवी मुंबईचे पोलिस उपायुक्त अमित काळे, गृह विभागाच्या यमुना पाटील, पोलिस महासंचालक कार्यालयाचे प्रतिनिधी सागर पाटील यांच्यासह महसूल अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.