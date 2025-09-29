Homoeopathy Doctor : ‘होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमएमसी नोंदणी द्या’ : माधुरी मिसाळ

पुणे : होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य यांनी वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची भेट घेतली. आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (एमएमसी) नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी रविवारी (ता. २८) पुण्यात केली..‘सीसीएमपी’ पास डॉक्टरांना ‘एमएमसी’मधील नोंदणीबाबत चालढकल करण्यात येत असून, इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून (आयएमए) दबाव तंत्राचा वापर केला जात असल्याचा आरोप असोसिएशनने केला. नोंदणीचा पुनर्विचार करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या वतीने मंगळवारी (ता. ३०) बैठकीचे आयोजन केले आहे. .Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव.त्यामध्ये सरकारी संस्थाबरोबर ‘आयएमए’ला आमंत्रित केले असून, होमिओपॅथी परिषद अथवा होमिओपॅथी संघटनांना आमंत्रित केले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या वेळी मिसाळ यांनी याबाबत स्वतः लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले..या वेळी ‘सीसीएमपी’ होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. बाळकृष्ण गायकवाड, उपाध्यक्ष डॉ. अमित भस्मे, सचिव डॉ. अजय तायडे, डॉ. नीलेश चिकणे, राहुल काळभोर, हेमंत ठुसे, राजकुमार अंबड, जितेंद्र वालतुरे, अमृत इनामदार, कुशल महाजन, चंदन लोखंडे, एच. के. देशमुख, गोकुळ सदगीर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.