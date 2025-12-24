Ambegaon News : रस्त्यात सापडलेले दीड तोळे सोन्याचे मंगळसूत्र; परिचारिकेच्या प्रामाणिकपणाचे प्रोत्साहन!

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथे खासगी रुग्णालयात काम करणाऱ्या परिचारिका ज्योती बाळासाहेब भागवत यांना रस्त्यात सापडलेले दीड तोळे वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र मूळ महिलेचा शोध घेऊन परत केल्याने ज्योती भागवत यांच्या प्रामाणिक पणाचे परिसरात कौतुक होत आहे. येथील माजी सैनिक मेजर विजय कांताराम ढोबळे यांचे अकाली निधन झाले त्यांच्या अंत्यविधीसाठी गावडेवाडी येथील सुजाता भगवान गावडे पारगाव येथे आल्या होत्या त्यांनी गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र काढुन पाकिटात ठेवले होते अंत्यविधीवरून जाताना ते पाकीट कोठेतरी गहाळ झाले..पारगाव येथील आधार हॉस्पिटल मध्ये काम करणाऱ्या ज्योती भागवत कामाला येत असताना त्यांना पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या समोर रस्त्यावर एक पाकीट आढळून आले त्यांनी हॉस्पिटल मध्ये आल्यानंतर सहकारी कर्मचाऱ्यांना हि बाब सांगितली सर्वांनी पाकीट उघडून पाहिले असता त्यामध्ये सोन्याचे मंगळसूत्र व काही रोख रक्कम होती ज्योती भागवत यांच्या सहकारी परिचारिका मंगल लबडे यांनी गावातील सर्व व्हाट्स ग्रुपमध्ये पाकिटाचे फोटो सेंड केले. .Pune Wildlife Rescue : वडगाव शेरीत नायलॉन मांजेत अडकलेल्या घारीला सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जीवदान!.काल मंगळवारी रात्री ८.३० वाजण्याच्या सुमारास सुजाता गावडे यांनी मंगल लबडे यांना फोन केला तद्नंतर त्याची ओळख पटली पाकिटामध्ये सुमारे दीड तोळे वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र आणि काही पैसे होते. आज बुधवारी दुपारी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शैलजा शिवाजीराव ढोबळे तसेच माजी उपसरपंच विठ्ठल ढोबळे व सुजाता गावडे यांनी आधार हॉस्पिटल मध्ये जाऊन ज्योती भागवत यांच्या प्रामाणिकपणा बद्दल काही रोख रक्कम तसेच साडी देऊन सत्कार केला यावेळी आधार हॉस्पिटल चे डॉ.स्मिता चव्हाण,दत्तात्रय टाव्हरे बाळासाहेब भागवत,निवृत्ती कापडी आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.