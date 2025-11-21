Anju Mane : ‘स्वच्छतेसोबत प्रामाणिकपणाही! अंजू ताईंनी परत केली दहा लाखांची बॅग’

पुणे - जिथे पैशांसाठी लोक जिवावर उदार होतात, तिथे रस्त्यावर सापडलेली दहा लाखांची बॅग परत करणाऱ्या कचरावेचक अंजू माने यांनी पुणेकरांच्या हृदयात मानाचे स्थान मिळविले आहे. ‘स्वच्छ’ संस्थेत काम करणाऱ्या अंजू यांनी दाखवलेला प्रामाणिकपणा आणि संवेदनशीलता आदर्श ठरली आहे..नेहमीप्रमाणे २० नोव्हेंबरच्या सकाळी सात वाजता दारोदारी कचरा गोळा करण्याचे काम सुरू होते. अंजू माने यांना सदाशिव पेठेतील पेरूगेटजवळ एका सोसायटीबाहेर कचऱ्याच्या ढिगात एक बॅग पडलेली दिसली. आधी ती औषधांची साधी बॅग असेल, असे वाटले, तरी सावधपणे ती फिडर पॉइंटला सुरक्षित ठेवली. मात्र, बॅग उघडताच औषधांसह तब्बल दहा लाखांची रोख रक्कम असल्याचे अंजू माने यांना दिसून आले..अंजू या साधारण २० वर्षांपासून सदाशिव पेठ परिसरात कचरावेचक म्हणून काम करतात. त्यांना या भागातील नागरिकांची बऱ्यापैकी ओळख आहे. त्यांनी लगेच परिसरात चौकशी सुरू केली. तेवढ्यात एक व्यक्ती बेचैन अवस्थेत काहीतरी शोधताना दिसली.अंजू यांनी त्यांना पिण्यास पाणी दिले आणि नंतर बॅग दाखवत हरवलेली बॅग त्या व्यक्तीचीच असल्याची खात्री केली. त्या व्यक्तीच्या डोळ्यांत दिलासा आणि कृतज्ञतेचे अश्रू होते, तर अंजू माने यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची स्मितरेषा होती. हा प्रसंग पाहून नागरिकही भारावून गेले..‘सोसायटीबाहेर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात औषधांच्या बॅगेत दहा लाखांची रोख रक्कम आढळली. खात्री केल्यानंतर ती बॅग संबंधित व्यक्तीस परत केली. त्यांनी मला अकराशे रुपयांचे बक्षीस दिले. त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनीही २१०० रुपये आणि साडी देवून माझा सन्मान केला. नागरिकांकडून सन्मान झाल्यामुळे मला खूप आनंद झाला.’- अंजू माने, कचरा वेचक, स्वच्छ संस्था..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.