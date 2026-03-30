Alandi Woman Honesty: आळंदीच्या ज्ञानेश्वरी गुट्टेंचा प्रामाणिकपणा! सोलापूर येथे रुग्णालयाबाहेर सापडलेले सोन्याचे दागिने केले परत, नेमका कसा घेतला शोध..

आळंदी : सोलापूर येथील एस. एस. बलदवा रुग्णालयाबाहेर सापडलेले १२ ग्रॅम सोन्याचे झुंबर आळंदीतील ज्ञानेश्वरी गुट्टे यांनी प्रामाणिकपणे मूळ मालकाला परत केले. रुग्णालय प्रशासनाच्या मदतीने मालकाचा शोध घेऊन त्यांनी हा दागिना सुपूर्द करीत समाजासमोर आदर्श ठेवला..आळंदी येथील ज्ञानेश्वरी गुट्टे या सोलापूरच्या बलदवा रुग्णालयात नातेवाईकाच्या उपचारासाठी गेल्या होत्या. रुग्णालयाबाहेर त्यांना जमिनीवर पडलेले सोन्याचे झुंबर सापडले. परिसरात चौकशी करूनही मालक न मिळाल्याने त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधला. रुग्णालयातील नोंदवहीच्या आधारे शोध घेतला असता, हे दागिने निर्मला यावलकर व रेवणसिद्ध यावलकर यांचे असल्याचे समजले..गुट्टे यांनी यावलकर यांची योग्य पडताळणी करून त्यांना दागिने परत केले. दागिने हरवल्यामुळे चिंताग्रस्त असलेल्या यावलकर कुटुंबाने दागिने परत मिळाल्यावर समाधान व्यक्त करीत गुट्टे यांचे आभार मानले. गुट्टे यांच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वत्र कौतुक होत असून, ''आजही समाजात चांगुलपणा जिवंत आहे'' अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.